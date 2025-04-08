30. Marble İzmir Fuarı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

30. Marble İzmir Fuarı Başlıyor

Geniş Video İzle

Marble İzmir Fuarı, 9-12 Nisan'da doğal taş sektörüyle buluşmaya hazırlanıyor.

08.04.2025 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30. Marble İzmir Fuarı yarın kapılarını açıyor

MANİSA - Doğal taş sektöründe dünyada ihracatla sektörde öncü firmalar arasında yer alan Cemar Mermer ve Traverten'in de katıldığı MARBLE İZMİR-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı yarın kapılarını açıyor.

9-12 Nisan 2025 tarihlerinde kapılarını 30. kez tüm dünyaya açacak olan, binlerce doğal taşın ve özel taş makinelerinin sergileneceği, sektörün önemli isimlerinin katılacağı etkinlikleriyle merakla beklenen 30. Marble İzmir Fuarı yarın kapılarını açıyor. Hem Kula'nın tanıtımına, aynı zamanda firmanın daha da büyümesine katkı sağlayacak olan bu fuar alanı için özel bir çalışma yürüten Cemar Mermer ve Traverten, kurdukları stantlarla hem yürüttükleri faaliyetleri hem de önümüzdeki dönemlerde hayata geçirecekleri faaliyetleri görücüye çıkaracak.

Yarın sabah saatlerinde kapılarını açacak olan mermer fuarından beklentilerinin çok yüksek olduğunu dile getiren Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, " 9-12 Nisan tarihleri arasında İzmir Uluslararası Fuar Alanı'nda standımız hazırlanıyor. Bütün sevenlerimizi, müşterilerimizi, misafirlerimizi standımıza bekliyoruz." dedi.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Etkinlikler, Ekonomi, Turizm, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 30. Marble İzmir Fuarı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında 1 sanığa tahliye Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında 1 sanığa tahliye
Guardiola’dan Foden’ın annesine küfür eden United taraftarlarına olay yaratacak sözler Guardiola'dan Foden'ın annesine küfür eden United taraftarlarına olay yaratacak sözler
Volkan Konak’ın ailesinden ilk mesaj: O her şiirde, her şarkıda bizimle Volkan Konak'ın ailesinden ilk mesaj: O her şiirde, her şarkıda bizimle
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP’den istifa etti Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti
Beşiktaş’ta maçın başında şok sakatlık Beşiktaş'ta maçın başında şok sakatlık
Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildi Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildi
4 günde 2 kez atıldı Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti 4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti
Mikrofonu açık unutan CHP’li başkan vekili, partililerine küfür etti Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti
Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

15:14 Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:13 MEB’den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt MEB'den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt
11:54 Kapıkule Sınır Kapısı’nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada Kapıkule Sınır Kapısı'nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada
21:22 Herkes bu pozisyonu tartışıyor Beşiktaş penaltı bekledi Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi
21:11 Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti
21:05 Mikrofonu açık unutan CHP’li başkan vekili, partililerine küfür etti Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti
21:00 4 günde 2 kez atıldı Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti 4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti
20:46 Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildi Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildi
20:33 Beşiktaş’ta maçın başında şok sakatlık Beşiktaş'ta maçın başında şok sakatlık
20:29 Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP’den istifa etti Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti
20:24 Volkan Konak’ın ailesinden ilk mesaj: O her şiirde, her şarkıda bizimle Volkan Konak'ın ailesinden ilk mesaj: O her şiirde, her şarkıda bizimle
20:18 Guardiola’dan Foden’ın annesine küfür eden United taraftarlarına olay yaratacak sözler Guardiola'dan Foden'ın annesine küfür eden United taraftarlarına olay yaratacak sözler
20:01 Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında 1 sanığa tahliye Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında 1 sanığa tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 15:29:00. #7.12#
SON DAKİKA: 30. Marble İzmir Fuarı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement