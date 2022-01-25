32. ANFAŞ Hotel Equipment ve 28. ANFAŞ Food Product fuarları sona erdi

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından düzenlenen 32. Hotel Ekipman ve 28. Food Product fuarları yüksek katlım ile sona erdi

Bu yıl 32. düzenlenen ANFAŞ Hotel Equipment ve 28.sini düzenlenen ANFAŞ Food Product fuarları 18 - 21 Ocak tarihleri arasında büyük bir katılımla gerçekleşti. Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "ANFAŞ olarak, 30 yılı aşkındır gerçekleştirdiğimiz fuarlar ile sıradan bir buluşma değil sektörleri büyüten ve geliştiren kapsamlı bir organizasyon olma misyonunu üstleniyoruz. Fuarlarımız kendi içerisinde ve etkileşimde olduğu tüm paydaşları ile sistemli bir gelişim ağı oluşturarak bu ağın sürekli büyümesini sağlıyor. Öyle ki Kosova'dan gelen bir ziyaretçi Muğla'dan gelen katılımcı bir firma ile iş anlaşması yaparken, Almanya'dan ve Libya'dan gelen misafirlerimiz Antalya'da geleceğe dair planlar oluşturabiliyor. İşte bu birliktelikler bütünü hepimiz için gurur verici sonuçlar oluşturuyor" denildi.

"ANFAŞ olarak fuarcılığa ve ülkemizin ekonomik gelişimine yönelik hizmet etmeye devam edeceğiz"

Açıklamadan devamında ise, " Geriye dönüp baktığımızda pandemiye rağmen ortaya çıkan sonuçlar son derece olumluydu. Bu doğrultuda gelecek planlarımızı kapsamını daha da genişleterek hayata geçireceğiz. Bu kapsamın içerisine katılımcı ülkelerin katlanarak artması ve Türkiye'nin en büyük fuar alanlarından birine sahip olmamıza rağmen bu alanın daha da genişletilmesi gibi çalışmalar şimdiden yer aldılar. Paydaşlarımızın ve sektörün ihtiyaçlarını gözeterek çeşitli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. ANFAŞ olarak fuarcılığa ve ülkemizin ekonomik gelişimine yönelik gönülden bağlılıkla hizmet etmeye devam edeceğiz. ANFAŞ'ın gelişimi Antalya'dan başlayarak tüm ülkeye yayılan bir kazanç oluşturuyor. Bu yüzden paydaşlarımızın desteği tüm dinamikler için çok önemlidir. İnanıyoruz ki bu ilgi ve destek ile tüm hedeflerimize kolayca ulaşacak, geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz. Fuarlarımıza destek olan ve emeği geçen tüm katılımcılarımıza, ziyaretçilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz. ANFAŞ fuarları kazandırmaya devam edecek" değerlendirmesi yapıldı. - ANTALYA