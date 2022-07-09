Besicilerin bayram mesaisi: "32 büyükbaşla gelmiştim 5'i kaldı" - Son Dakika
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Besicilerin bayram mesaisi: "32 büyükbaşla gelmiştim 5'i kaldı"

09.07.2022 13:22

- Besicilerin bayram mesaisi: "32 büyükbaşla gelmiştim 5'i kaldı" Samsun'da canlı hayvan pazarlarındaki besiciler ellerinde kalan kurbanlıkların az bir kısmını bayramın ilk günü sattıklarını ifade ederken bir besici, "32 büyükbaşla gelmiştim 5'i kaldı" dedi.

- Besicilerin bayram mesaisi: "32 büyükbaşla gelmiştim 5'i kaldı"

SAMSUN - Samsun'da canlı hayvan pazarlarındaki besiciler ellerinde kalan kurbanlıkların az bir kısmını bayramın ilk günü sattıklarını ifade ederken bir besici, "32 büyükbaşla gelmiştim 5'i kaldı" dedi.

Samsun'da canlı hayvan pazarlarında ellerinde kalan kurbanlıkları bayramın ilk günü satmayı düşünen besiciler hayal kırıklığı yaşadı. Besiciler, ellerinde kalan kurbanlıkların çok az bir kısmını bayramın ilk günü satabildiklerini ifade ettiler.

"32 büyükbaşla gelmiştim 5'i kaldı"

Getirdiği büyükbaş kurbanlıkların 5 tanesini satamadan memleketine döneceğini söyleyen Cemal Ergin, "Satamadığımız 5 tane hayvan kaldı. Tokat'tan 32 kurbanlıkla gelmiştik. Son gün hiç kurbanlık satamadık. Hayvanlarımız iri olduğundan dolayı 5 tanesi elimizde kaldı. Kalan hayvanların fiyatı 40-50 bin TL arasında. Bugün toparlanıp gideceğiz. Satmak için daha beklemeyeceğiz. Samsun'a Tokat'tan geldik. Bayramın 2. günü satamadık ama arife günü bayağı mal sattık. Ufak hayvanlarımızı sattık ama büyükleri maalesef elimizde kaldı" dedi.

"Geçen yıl 150 küçükbaştan 3 tanesini satamamıştım bu sene 70 taneden 30'unu satamadım"

Geçen kurbanda satışların daha iyi olduğunu ifade eden Yılmaz Kadiş, "100 küçükbaşla pazara gelmiştik. 70 tanesini sattık, 30 tanesi elimizde kaldı. Bayramın 1. günü 5 tane küçükbaş kurbanlık sattık. Bayramın sonuna kadar satış için beklesek de burası merkeze uzak. O yüzden pazara fazla kişi gelmiyor. Her sene olan satışların bu sene olmamasını biraz da buna bağlıyoruz. Geçen yıl 150 hayvanla gelmiştim, 2-3 hayvan elimde kalmıştı. Bu sene ise 30 hayvanı satamadık. Vatandaşlar bu sene en fazla 2 bin ile 2 bin 500 TL'lik küçükbaş kurbanlıklara rağbet gösterdi. Onlardan da canlı 25-30 kilo et çıktı" diye konuştu.

"Geçen yıl 2 bin TL'lik küçükbaş bu sene 4 bin TL'ye çıktı"

Küçükbaş kurbanlıkların fiyatının geçen yıla göre 2 kat arttığına değinen Seyit Çakıbey ise, "Pazara satmak için getirdiğim hayvanlardan 3'te 1'i elimde kaldı. 80 hayvanla Ladik'ten pazara geldim. 50 küçükbaş kurbanlık satabildim. Bayramın 1. günü de kurbanlık alan olmadı. Bayramın sonuna kadar satış olur diye bekleyeceğiz. Küçükbaşların fiyatı 3-4 bin TL arasında değişiyor. En çok 3,5 bin TL olan küçükbaşlarımız satıldı. 4 bin TL'lik koçlar zor satıldı. Geçen yıl 2 bin TL'lik küçükbaş bu sene 4 bin TL'ye çıktı. Bu da satışların biraz azalmasına yol açtı" şeklinde konuştu.

Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlık alışverişinden daha çok kesim telaşı dikkat çekti. Vatandaşlar daha önceden aldıkları kurbanlıklarını kendilerine ayrılan bölgelerde kesti.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Besicilerin bayram mesaisi: '32 büyükbaşla gelmiştim 5'i kaldı' - Son Dakika

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