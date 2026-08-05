3,5 milyar liralık dev satış! 50 yıllık Türk şirketi el değiştiriyor - Son Dakika
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3,5 milyar liralık dev satış! 50 yıllık Türk şirketi el değiştiriyor

3,5 milyar liralık dev satış! 50 yıllık Türk şirketi el değiştiriyor
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Borsa İstanbul'da uzun yıllardır işlem gören köklü şirketlerden Kervansaray Yatırım Holding'in çoğunluk hisseleri için satış görüşmeleri başladı. Şirketin büyük ortağı Zeynep Tümer, elinde bulundurduğu yüzde 62,06'lık payın devri için Dubaili enerji ve tarım şirketi Oasis Prime - FZCO ile masaya oturdu.

1976 yılında kurulan ve Türkiye'nin tanınmış şirketleri arasında yer alan Kervansaray Yatırım Holding'de el değiştirme süreci resmiyet kazandı. 

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, holding bünyesinde yüzde 62,06 oranında, yani tam 365 milyon 207 bin 860 adet pay sahibi olan Zeynep Tümer'in, bu payların kısmen ya da tamamen devri amacıyla Oasis Prime - FZCO ile resmi görüşmelere başladığı duyuruldu.

HİSSELERDE ALTI AYDA YÜZDE 375'LİK REKOR ARTIŞ

Satış süreciyle gündeme gelen şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerindeki son dönem performansı ise dikkat çekiyor. Kervansaray Yatırım Holding hisseleri, 2026 yılının Şubat ayında 2 lira seviyelerinde seyrediyordu. Aradan geçen yaklaşık altı aylık sürede hızla değer kazanan hisse, dünkü kapanışını da yüzde 9,29 oranında primle 9,50 lira seviyesinden gerçekleştirdi. Bu tabloya göre şirketin hissesi sadece altı ay gibi kısa bir sürede yüzde 375 oranında büyük bir yükseliş kaydetti.

SATIŞIN BÜYÜKLÜĞÜ 3,5 MİLYAR LİRAYI BULABİLİR

Şirketin dünkü 9,50 liralık kapanış fiyatı üzerinden yapılan hesaplamalara göre, devir işleminin olası mali boyutu da ortaya çıkıyor. Zeynep Tümer'in elindeki payların herhangi bir iskonto uygulanmadan mevcut fiyat üzerinden satılması durumunda, söz konusu anlaşmanın yaklaşık 3,5 milyar liralık dev bir hacme ulaşması bekleniyor.

DUBAİ MERKEZLİ ŞİRKET TALİP

Kervansaray Yatırım Holding'in çoğunluk hisselerine talip olan Oasis Prime - FZCO, merkezi Dubai'de bulunan uluslararası bir firma olarak öne çıkıyor. Sürdürülebilirlik ve inovasyon ilkeleriyle hareket ettiğini belirten Dubai merkezli şirketin, ağırlıklı olarak tarım ve enerji sektörlerinde faaliyet gösterdiği biliniyor.

Borsa İstanbul, Kervansaray, Ekonomi, Enerji, Tarım, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3,5 milyar liralık dev satış! 50 yıllık Türk şirketi el değiştiriyor - Son Dakika

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