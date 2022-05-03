3600 ek gösterge için son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

3600 ek gösterge için son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak

03.05.2022 10:39

Polis, hemşire ve din görevlilerine verilecek 3600 ek göstergede son toplantı 10 Mayıs'ta yapıldıktan sonra çalışmalar tamamlanarak Meclis'e gönderilecek. Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü etkileyecek. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözünü çevirdiği 3600 ek göstergeyle ilgili geri sayım başladı. Bu kapsamda, son toplantının ardından düzenlemeye nihai şekli verilecek.

ÖĞRETMEN, POLİS, DİN GÖREVLİLERİNİN EK GÖSTERGESİ 3600'E ÇIKARILACAK

TRT Haber'in haberine göre, 3600 ek gösterge meslek kanunuyla öğretmenlere verildi. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak. Başka hangi grupların kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Düzenleme ilişkin bugüne kadar iki toplantı gerçekleştirildi.

SON TOPLANTI 10 MAYIS'TA

Son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü etkileyecek. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.

YORUMLAR (1)
  • Caner kayalı: Bu ülkede çalışan sadece Memurlar var.Başka çalışana bir kesim yok.Ne varsa onlara verin.Bu gün en düşük memur maaşı hademe,hizmetli olarak geçiyor ve 4102-TL - 5228-TL arası.diğerleri ortalama 6000-TL ve çok üzeri. Peki bir emekli ne kadar alıyor ? 2500-TL. Bu gariban ses çıkarmıyor bekliyor bakalım devletim bana nasıl bir çözüm bulacak diye.Ama diğerleri ellerindekine yetinmeyin daha da daha da daha da.Allah yukarıda onun adaleti çok ağır olur.Dün mezun olup işbaşı yapan 6-7 bin alıyor.Emekli Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü… Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin: 'Artık Özgürlüklerimizin Daha Çok Kısıtlanmadığı 3 Mayıs'lar İstiyoruz' 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü… Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin: 'Artık Özgürlüklerimizin Daha Çok Kısıtlanmadığı 3 Mayıs'lar İstiyoruz'

Emekli, Polis, Mayıs, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3600 ek gösterge için son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli elbisesini görenlerin gözleri kamaştı
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
13:42 Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı
13:39 Ankara'da bir sapık, lise öğrencisinin balkona astığı taytı önce kokladı, sonra çaldı
13:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
13:36 Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 15:06:39. #1.12#
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge için son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement