4 binin üzerinde üretici ortağı bulunan ÖR-KOOP konkordato başvurusunda bulundu - Son Dakika
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4 binin üzerinde üretici ortağı bulunan ÖR-KOOP konkordato başvurusunda bulundu

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4 binin üzerinde üretici ortağı bulunan ÖR-KOOP konkordato başvurusunda bulundu
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ÖR-KOOP, mali sıkıntıları gerekçe göstererek konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, 21 Ekim 2026'da 4 binin üzerinde üretici ortağı bulunan kooperatif hakkında geçici mühlet kararı verdi ve konkordato komiseri atadı.

Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR-KOOP), mali sıkıntıları gerekçe göstererek konkordato ilan ettiğini duyurdu.

Uzun yıllardan bu yana Nazilli ve çevresindeki binlerce üreticiye kolaylık sağlayan ÖR-KOOP, uzun mali baskılara dayanamayarak konkordato ilan etti. Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde geçen yıl Temmuz ayında gerçekleştirilen Seçimli Genel Kurulun ardından başkan seçilen Çetin Kapucu ve yönetimi kooperatif hizmet binasında kutlamaları kabul etmelerinin hemen ardından çalışmalara başlamıştı.

ÖRKOOP'tan yapılan yazılı açıklamada, "1979 yılından bu yana bölgemizin tarımsal üretimine ve ekonomisine katkı sağlayan, 4 binin üzerinde üretici ortağı bulunan ÖR-KOOP, yalnızca bir işletme değil; binlerce üretici ailesinin emeğini, bölgenin ekonomik gücünü ve 47 yıllık ortak bir değeri temsil etmektedir. Kooperatifimizin içinde bulunduğu mali güçlüklerin aşılması ve faaliyetlerinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla konkordato başvurusunda bulunulmuştur. Başvurumuz üzerine 21 Ekim 2026 tarihinde mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verilmiş ve konkordato komiseri görevlendirilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına özellikle belirtmek isteriz ki konkordato süreci, kooperatifimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve borçlarını yeniden yapılandırarak yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla başlatılan hukuki bir süreçtir. Bu sürecin temelinde, kooperatifimizin geleceğini ve alacaklılarımızın haklarını koruma iradesi bulunmaktadır" denildi.

Kaynak: İHA
EkonomiFinansSon Dakika

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