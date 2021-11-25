4 Futbol sahası büyüklüğündeki dev gemi Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ İspanya'nın Barselona limanına gideceği bildirilen 4 futbol sahasına eşit dev konteyner gemisi Tekirdağ'da limana yanaştı. Türkiye'ye gelen en büyük konteyner gemisi olma özelliğini taşıyor.

Mısır'daki bir limandan çıkıp Türkiye'ye doğru yolan alan 'MSC Samar' adlı dev konteyner gemisi, Çanakkale Boğazını geçerek Tekirdağ'a geldi. Tekirdağ, 24 bin TEU taşıma kapasiteli dünyanın en büyük konteyner gemilerinden MSC Samar'ı ağırladı.

Tekirdağ'da limana yanaşan dev konteyner gemisi, 400 metre uzunluğu ve 62 metre genişliği ile 4 futbol sahasına eşit, Paris'teki Eiffel Kulesi'nden ise yaklaşık 100 metre daha uzun. Söz konusu gemi, Türkiye'ye gelen en büyük konteyner gemisi olma özelliğini de taşıyor. Geminin kaptanına liman yönetimi tarafından plaket takdim edilirken, konteyner gemisi burada gerekli yüklemelerini yaptıktan sonra Tekirdağ'dan ayrılacak.

Dev gemi drone tarafından havadan da görüntülendi

Geminin uzak doğudan aldığı yükleri, Akdeniz girişinde bulunan Süveyş Kanalını takip ederek, Avrupa ülkelerindeki sıkışıklıktan dolayı ülkede sadece Tekirdağ'a yanaşabildiğini ifade eden Liman Müdürü Gökmen Azaklı, "Gemi yaklaşık 3 bin 82 konteyner tahliyesi yaparak, bizim limanımızdan İspanya'nın Barselona limanına gidecek. Bizim için son derece gurur verici bir olay. Bu tür büyük gemiler, uğrak yaptıkları ülkelerin ekonomilerin, ülkedeki deniz sektörünün önemini ortaya koyarlar" dedi.