4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi açıklandı Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi açıklandı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi kamuoyu ile paylaşıldı.

14.05.2025 17:14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi kamuoyu ile paylaşıldı.

Şuranın sonuç bildirgesi, Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Bildirgede yer alan kararların bir kısmı, bugün düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Bildirgede, bitkisel üretimden hayvancılığa, su ürünlerinden ormancılığa kadar 86 hedef yer aldı.

Söz konusu kararlardan bazıları şöyle:

"- Bitkisel ürün dış ticaretinde rekabet gücümüzün yüksek olduğu ürünler ile arz fazlası ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülerek ihracatının artırılmasına yönelik yeni stratejiler belirlenmeli.

Tarım odaklı teknoloji geliştirme bölgeleri ile AR-GE merkezleri kurulmalı ve geliştirilmeli, tarımsal sanayide ürün bazında kümelenme teşvik edilmeli.

Kent tarımı ve dikey tarımla ilgili düzenlemeler yapılmalı, şehir merkezlerinde atıl durumda olan tarım arazilerinin kent tarımında kullanılması için Bakanlık ve yerel yönetimlerin işbirliği yapacağı bir sistem oluşturulmalı.

Destekleme ödemelerinde rekabet oluşturacak şekilde diğer finans kurumları da sisteme dahil edilmeli.

Sürdürülebilir orman yönetimi için yapay zeka destekli izleme ve değerlendirme sistemi kurulmalı, uydu verileri ve yapay zeka destekli ekosistem izleme ağları genişletilmeli.

Jeopolitik değişimler, küresel krizler ve savaşların gıda fiyatları ve arzında oluşturabileceği fırsatlar ve tehditler değerlendirilmeli, bu koşulların ülkenin gıda sistemine yönelik olası tehditlerine karşı önlemler alınmalı.

Gıda kaybı ve israfının önlenmesi amacıyla tarımsal örgütler ve kurumlar arası işbirliği yapılarak yönetim stratejileri geliştirilmeli, gıda muhafaza yöntemleri geliştirilmeli, gıda bankacılığı desteklenmeli, üretici ve tüketiciler gıda kaybı ve israfının önlenmesiyle ilgili bilgilendirilmeli.

Hayvan hastalıklarına dirençli, adaptasyon kabiliyeti yüksek, üstün verimli ırklar desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalı.

Kuraklık ve aşırı hava olaylarına karşı erken uyarı sistemleri kurulmalı, dijital tarımsal kuraklık izleme sistemi geliştirilmeli.

Balıkçılık ve su ürünleri sektörünün kamu yönetimi yapısı güçlendirilmeli, su ürünlerine ilişkin görevler farklı kurum ve birimlerden alınarak tek çatı altında toplanmalı.

Yağmur suyu hasadı, gri su, arıtılmış atık su gibi alternatif su kaynakları değerlendirilmeli ve buna ait yasal altyapı geliştirilmeli.

Kablosuz ağ teknolojileri, geniş bant ve mobil ağ teknolojilerinin kırsal alanlarda yayılımı artırılmalı, kırsal alanlarda telekomünikasyon altyapısı güçlendirilmeli.

Yeni nesil finansal araçlar tasarlanmalı, satın alma garantili modeller, vergisel teşvik, sigorta destekleri ve yatırım kredileri incelenmeli, 'Tarımsal Finans AR-GE Birimi' kurumsallaştırılarak ulusal tarım finansman stratejilerine yön veren bir merkez haline getirilmeli.

Tarım diplomasisi alanında yetişmiş profesyonel insan gücü artırılmalı ve uluslararası kuruluşlar nezdinde Türkiye'nin temsiliyeti güçlendirilmeli."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi açıklandı Açıklaması - Son Dakika

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