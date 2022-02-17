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43 milyon liralık yatırımın 2023'te hizmete girmesi planlanıyor - Son Dakika

43 milyon liralık yatırımın 2023'te hizmete girmesi planlanıyor

17.02.2022 13:29
43 milyon liralık yatırımın 2023'te hizmete girmesi planlanıyor

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçede yapımı devam eden 43 milyon liralık yatırım olan Akyazı Spor Kompleksi'nin 2023 yılında hizmete girmesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçede yapımı devam eden 43 milyon liralık yatırım olan Akyazı Spor Kompleksi'nin 2023 yılında hizmete girmesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Akyazı Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte ilçeye kazandıracağı ve maliyeti 43 milyon 335 bin liralık bedelle ilçe tarihinin en büyük projesi olan 'Akyazı Spor Kompleksi' projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Akyazı Belediyesi'nin Gençlik Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilatı ile birlikte hayata geçireceği proje içerisinde yer alan Gençlik Merkezi'nde iki katın beton işlemleri tamamlanırken duvar ile çatı çalışmalarına başlandı. Bin kişilik spor salonu inşaatında temel dolgu işleminin tamamlanmasının ardından zemin betonu atılırken, Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda ise zemin güçlendirmesinin tamamlanmasıyla temel kazı işlemlerine başlandı.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay ve İlçe Jandarma Komutanı Semih Gümüşbaş'a inşaat alanını gezdiren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, projede temel atma töreninden itibaren gerçekleştirilen çalışmaların bilgisini verdi.

Üç ayrı inşaatta çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Bilal Soykan, "19 bin metrekare arazi üzerinde kurulan ve 8 bin metrekare inşaat alanına sahip bu projenin temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz 3 Aralık 2021'den bugüne büyük aşama kaydettik. Projemizi tamamlanma süresinden önce hizmete açmak için ekstra gayret sarf ediyoruz. Bu tesisi 2023 yılında her şeyin en güzelini hak eden Akyazılı hemşerilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz" dedi. - SAKARYA

43 milyon liralık yatırımın 2023'te hizmete girmesi planlanıyor
43 milyon liralık yatırımın 2023'te hizmete girmesi planlanıyor
43 milyon liralık yatırımın 2023'te hizmete girmesi planlanıyor

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Bilal Soykan, Hisarcık, Yatırım, Akyazı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 43 milyon liralık yatırımın 2023'te hizmete girmesi planlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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