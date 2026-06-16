Kahramanmaraş'ta üreticilere 47 ton soya tohumu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta üreticilere 47 ton soya tohumu

Kahramanmaraş\'ta üreticilere 47 ton soya tohumu
16.06.2026 13:43  Güncelleme: 13:45
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta 120 üreticiye yüzde 50 hibeyle 47 ton yerli soya tohumu dağıtıldı. 4 bin 700 dekarlık alanda üretim hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle toplam 47 ton yerli ve milli soya tohumu dağıtıldı.

Tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında üreticilere yüzde 50 hibe desteğiyle yerli ve milli soya tohumu teslim edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen program kapsamında 120 üreticiye toplam 47 ton yerli ve milli soya tohumu dağıtıldı. Dağıtılan tohumlarla Dulkadiroğlu, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu'nda toplam 4 bin 700 dekarlık alanda üretim gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tarımın Kahramanmaraş'ın en önemli üretim alanlarından biri olduğunu belirterek, "Üreticimizin güçlenmesi, tarımsal üretimin artması ve atıl durumdaki arazilerin yeniden ekonomiye kazandırılması adına gerçekleştirilen her çalışma bizim için son derece kıymetli. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 120 üreticimize yüzde 50 hibe desteğiyle toplam 47 ton yerli ve milli soya tohumu dağıtılması, şehrimizin tarımsal potansiyelini daha da ileriye taşıyacak. Dulkadiroğlu, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerimizde 4 bin 700 dekarlık alanda gerçekleştirilecek üretimin hem çiftçilerimize hem de ülke ekonomimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta üreticilere 47 ton soya tohumu - Son Dakika

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