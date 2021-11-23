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5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise - Son Dakika

5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise

23.11.2021 11:52

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasına ilişkin tartışmada kullandığı "Alışacaksınız" sözleri büyük ses getiren AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, geçtiğimiz günlerde taktığı 5 bin 300 liralık atkısı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Hayat pahalılığı ve enflasyon tartışmaları gündemdeki yerini korurken Birinci'den yine çok konuşulacak bir açıklama geldi. Birinci, Türkiye'nin büyüdüğünü ve enflasyon rakamlarının 'psikolojik' olduğunu dile getirdi.

Naci Ağbal'ın görevden alınma süreci ve dolar kurunun yükselmesi konusundaki ifadeleri nedeniyle tepki gören AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, son olarak ünlü bir markanın 5 bin 300 liralık atkısını takması nedeniyle eleştirildi.

"TÜRKİYE BÜYÜYOR, DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASI DEVAM EDECEK"

Hayat pahalılığı ve enflasyon tartışmaları gündemdeki yerini korurken AK Partili Birinci yine büyük tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. TVnet'te yayınlanan Net Bakış programına katılan Birinci, Türkiye'nin büyüdüğünü ve düşük faiz politikasının devam edeceğini belirtti.

"FAHİŞ FİYATLAR MARKET ZİNCİRLERİNİN UYGULAMALARINDAN KAYNAKLI"

Birinci, fahiş fiyat uygulamalarının market zincirlerinin uygulamalarından ve enflasyonist baskıdan kaynaklandığını söyledi.

"REÇETE YİNE AK PARTİ'DEDİR"

"Enflasyon biraz da psikolojik hadisedir" diyen Birinci, "Nasıl yüzde 70-80'lerle devralan Türkiye'yi tek haneli enflasyona düşüren AK Partiyse, bu işin reçetesi yine AK Parti'dedir" ifadelerini kullandı.

5 bin 300 liralık atkısıyla gündem olan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise

ATKISINA GELEN ELEŞTİRİLERE DE YANIT VERMİŞTİ

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, 5 bin 300 liralık atkısı nedeniyle gelen eleştirilere "Dünyanın meşru nimetlerinden tek, azınlık ama egemen düşüncenin kurşun askerleri faydalanır" yanıtını vermişti.

"BİZİMKİLER DİZİSİNDEKİ KAPICILARIZ"

Birinci, "Aslında sıkıntı şu... Biz kimiz de o atkıyı takabiliyoruz dimi... Mütedeyyinler, maneviyata sahip insanlar kim ki... Dünyanın meşru nimetlerinden tek, azınlık ama egemen düşüncenin kurşun askerleri faydalanır. Bu azgın azınlığa göre biz, "Bizimkiler" dizisindeki kapıcılarız" ifadelerini kullanmıştı.

ERSAN ŞEN İLE TARTIŞMIŞTI

AK Partili Mücahit Birinci, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında Ceza Hukuku Profesörü Prof. Dr. Ersan Şen ile arasında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden neden görevden alındığı sorusu üzerine yaşanan tartışmada, "Alışacaksınız alışacaksınız" yanıtını vermişti.

5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise

Mücahit Birinci, Naci Ağbal, Enflasyon, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise - Son Dakika
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