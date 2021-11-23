Naci Ağbal'ın görevden alınma süreci ve dolar kurunun yükselmesi konusundaki ifadeleri nedeniyle tepki gören AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, son olarak ünlü bir markanın 5 bin 300 liralık atkısını takması nedeniyle eleştirildi.
Hayat pahalılığı ve enflasyon tartışmaları gündemdeki yerini korurken AK Partili Birinci yine büyük tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. TVnet'te yayınlanan Net Bakış programına katılan Birinci, Türkiye'nin büyüdüğünü ve düşük faiz politikasının devam edeceğini belirtti.
Birinci, fahiş fiyat uygulamalarının market zincirlerinin uygulamalarından ve enflasyonist baskıdan kaynaklandığını söyledi.
"Enflasyon biraz da psikolojik hadisedir" diyen Birinci, "Nasıl yüzde 70-80'lerle devralan Türkiye'yi tek haneli enflasyona düşüren AK Partiyse, bu işin reçetesi yine AK Parti'dedir" ifadelerini kullandı.
AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, 5 bin 300 liralık atkısı nedeniyle gelen eleştirilere "Dünyanın meşru nimetlerinden tek, azınlık ama egemen düşüncenin kurşun askerleri faydalanır" yanıtını vermişti.
Birinci, "Aslında sıkıntı şu... Biz kimiz de o atkıyı takabiliyoruz dimi... Mütedeyyinler, maneviyata sahip insanlar kim ki... Dünyanın meşru nimetlerinden tek, azınlık ama egemen düşüncenin kurşun askerleri faydalanır. Bu azgın azınlığa göre biz, "Bizimkiler" dizisindeki kapıcılarız" ifadelerini kullanmıştı.
AK Partili Mücahit Birinci, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında Ceza Hukuku Profesörü Prof. Dr. Ersan Şen ile arasında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden neden görevden alındığı sorusu üzerine yaşanan tartışmada, "Alışacaksınız alışacaksınız" yanıtını vermişti.
Son Dakika › Ekonomi › 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise - Son Dakika Ekonomi