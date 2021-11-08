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5. Ege Ekonomik Forum başladı - Son Dakika

5. Ege Ekonomik Forum başladı

08.11.2021 14:07
5. Ege Ekonomik Forum başladı

Kamu, sanayi, akademi ve STK'dan uzmanların bir araya geldiği 5. Ege Ekonomik Forum (EEF) bugün başladı.

Kamu, sanayi, akademi ve STK'dan uzmanların bir araya geldiği 5. Ege Ekonomik Forum (EEF) bugün başladı.

Tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olan Ege Bölgemizde gerçekleşen ve sanayiden tarıma, enerjiden turizme, ekonomiden yeşil dönüşüme kadar bir çok konuda kamu, sanayi, akademi ve STK'dan uzmanları bir araya getiren 5. Ege Ekonomik Forum (EEF) "yeşil bir gelecek için ŞİMDİ" ana teması ile 8-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Moderatörlüğünü Bosphorus Ensitüsü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası'nın yaptığı "Kırılgan Dünyamızı Nasıl Koruyacağız" başlıklı Forum'un ilk oturumuna konuşmacı Philsa Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Güney Altıntaş, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Yaşar Holding Kurumsal ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İsa Coşkun, İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden Dr. Barış Karapınar, Farm Urban Kurucu Direktörü Dr. Paul Myers, EBRD Yeşil Ekonomi ve İklim Eylemi Yöneticisi Emre Oğuzöncül, İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce katıldı.

"Hedef 2025 yılına kadar karbon nötr olmak"

Zeynep Güney Altıntaş Forum'un ilk oturumunda yaptığı konuşmada "PMI dünya genelindeki tüm fabrikalarında 2040 yılına kadar tarladan tüketiciye geçen tüm süreçlerde karbon nötr olma hedefini ortaya koydu. Philsa'nın İzmir Torbalı'daki üretim tesisinde hedef daha yakın, hedef; sınırları içerisindeki tüm süreçlerde 2025 yılına kadar karbon nötr olmak" dedi.

Sera gazı azaltım inisiyatifleri kapsamında attıkları adımlara örnekler veren Altıntaş sözlerine şöyle devam etti: "Sıfır kayıp için izleme/ölçme yapıyor ve buna uygun tedbirler alıyoruz. Ekipman verimliliğimizi arttırıyoruz. Temiz teknoloji yatırımlarıyla enerji dönüşümü sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Örn., elektriğimizi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Daha fazla yenilenebilir enerji yatırımlarını da planlıyoruz. Rüzgar türbinleri, güneş panelleri koyacağız. Çalışanlarımızla ve STK iş birliğinde büyük bir seferberlik içinde projeler yürüterek farkındalıkları geliştiriyor, davranış değişikliğine öncü oluyoruz. Tüm bu inisiyatiflerin gerçekleşebilmesi için kurumsal ve toplumsal bilincin oluşmasının önemi çok büyük, bu nedenle Ege Ekonomik Forum gibi platformların etkili gücüne inanıyor, iş birliklerini önemsiyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." - İZMİR

5. Ege Ekonomik Forum başladı

Sivil Toplum Kuruluşları, Zeynep Güney, Kamu, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 5. Ege Ekonomik Forum başladı - Son Dakika Ekonomi


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