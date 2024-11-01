5 Milyon TL'yi Aşan Vergi Borçları Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

5 Milyon TL'yi Aşan Vergi Borçları Açıklandı

Hazine, 5 milyon TL'yi aşan vergi borcu olan mükellefleri ve toplam borçları duyurdu.

01.11.2024 15:45
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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini yayımladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesiyle, ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasında Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili kılındığı hatırlatıldı.

Bakanlığa verilen yetkiyle 2024 yılında yapılacak açıklamaya ilişkin hususlar 564 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlendi.

Buna göre; ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen ve toplam tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan vergi ve cezalar ile 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve toplam tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan vergi ve cezalar açıklamaya alındı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; kesinleşen tarhiyatlar listesindeki mükellef sayısı 2 bin 464, bu mükelleflerin 419'u gerçek kişi, 2 bin 45'i tüzel kişi. Kesinleşen vergi ve cezaların toplamı ise 53,1 milyar TL.

Borçlular listesindeki mükellef sayısı ise 32 bin 806 ve bu mükelleflerin 7 bin 948'i gerçek kişi, 28 bin 858'i tüzel kişidir. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar TL.

Kaynak: ANKA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 5 Milyon TL'yi Aşan Vergi Borçları Açıklandı - Son Dakika

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