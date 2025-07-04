Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık enflasyonu yüzde 16.67'de kalırken bu enflasyonla temmuzdan itibaren Cumhurbaşkanı maaşına 33 bin 981 lira, bakan maaşlarına ise 51 bin 821 lira zam gelmesi kesinleşti. Zamla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı 252 bin 227 liraya, emekli vekil aylığı da 149 bin 121 liraya çıkarken toplamda 411 bin 800 lira alacak.
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4.07.2025 08:15:42. #7.13#
SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon zam getirdi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı - Son Dakika
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