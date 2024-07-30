64 tayın satışından 26 milyon 640 bin TL gelir - Son Dakika
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Ekonomi

64 tayın satışından 26 milyon 640 bin TL gelir

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Harası'nda gerçekleştirilen ihalede 64 tayın satışından 26 milyon 640 bin TL gelir elde edildi. İhalede en pahalı tay 2 milyon 550 bin TL'ye alıcı buldu.

30.07.2024 20:51
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64 tayın satışından 26 milyon 640 bin TL gelir

BURSA - TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Harası'nda 64 tayın satışından 26 milyon 640 bin lira gelir elde edildi. Dalaman Fatihi isimli tay, 2 milyon 550 bin liradan alıcı buldu. TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede 73 arap koşu tayından 64'ü satılarak 26 milyon 640 bin lira gelir elde edildi.

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 64'ü 50 bin lira ile 2 milyon 550 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.

İhalenin en pahalısı, İlker Köroğlu tarafından daire fiyatına, 2 milyon 550 bin liraya alınan "Dalaman Fatihi" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Dalaman Fatih"ini, Engin Yıldız'ın 2 milyon liraya satın aldığı "Şukela" isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı ve Kemal Altın'ın 1 milyon 500 bin liraya satın aldığı "Doğukentli" isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı izledi. TİGEM, 64 tayın satışından toplam 26 milyon 640 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Karacabey, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 64 tayın satışından 26 milyon 640 bin TL gelir - Son Dakika

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