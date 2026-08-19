7 Ayda 71,9 Milyar Lira Kaçak Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika
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7 Ayda 71,9 Milyar Lira Kaçak Eşya Ele Geçirildi

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Ticaret Bakanlığı, ocak-temmuz döneminde 71,9 milyar liralık kaçak eşyayı ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince ocak-temmuz döneminde yapılan operasyonlarda araçtan elektronik eşyaya, tütün ve alkolden akaryakıta, sahte belgeden tıbbi eşyaya kadar birçok ürün grubunda 71,9 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Bakanlık, kamu gelirlerini korumak, kayıt dışı ticareti önlemek, haksız rekabeti engellemek ve yasa dışı ticaretin oluşturduğu ekonomik ve toplumsal riskleri azaltmak amacıyla kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri yürütüyor.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan risk analizleri, kontrol ve operasyonlarda, tütün, tütün mamulü, uyuşturucu, içki, tekstil, kumaş, değerli maden, araç ve makine başta olmak üzere birçok kaçak eşyaya el konuluyor.

7 ayda 160,9 milyon liralık tütün ve ilgili malzeme ele geçirildi

Bu kapsamda ekipler, yılın 7 ayında araçtan elektronik eşyaya, tütün ve alkolden akaryakıta, sahte belgeden tıbbi eşyaya kadar birçok ürün grubunda 71,9 milyar liralık kaçak eşyaya geçit vermedi.

Ocak-temmuz döneminde 11,2 milyar liralık değerli maden, 5,2 milyar liralık çeşitli eşya, 3,4 milyar liralık araç, yaklaşık 3 milyar liralık tıbbi eşya, 2,5 milyar liralık tekstil, 664,5 milyon liralık elektronik eşya ele geçirildi.

Bu dönemde özellikle tütün mamulleri ve bunlarla ilgili malzemelerin kaçakçılığını önlemek amacıyla da 160,9 milyon liralık ürüne el konuldu.

Bu doğrultuda yılın 7 ayında 107,2 milyon lira değerinde 1 milyon 133 bin 627 sigara paketi, 45,1 milyon lira değerinde 286 bin 274 kilogram tütün ve 1,7 milyon lira değerinde 18 bin 214 adet puro ele geçirildi.

Ayrıca aynı dönemde el konulan ürünler arasında 2,4 milyon liralık 1 milyon 40 bin 826 paket sigara kağıdı, 4,5 milyon liralık 4 milyon 741 bin 43 paket sigara filtresi yer aldı.

Kontrollerde yapay zekadan akıllı sensörlere kadar birçok yöntem kullanılıyor

Son yıllarda gümrüklerde kaçakçılığı önlemek için fiziki kontroller en aza indirilirken, teknolojinin tüm imkanlarından faydalanılıyor. Bu kapsamda yapay zeka, x-ray tarama sistemleri, uydu takibi ve akıllı sensörler gibi yüksek teknoloji çözümleri kontrollerde kullanılıyor.

Plaka tanıma ve kapalı devre kamera sistemleri ile gümrük sahalarına giriş yapan tüm taşıtlar, 7 gün 24 saat kayıt altına alınıyor.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu yeni nesil teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan Milli Araç ve Konteyner Tarama (MİLTAR) Projesi kapsamındaki teknolojilerin gümrük kapılarında çeşitlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Yarı sabit, gezgin ve hayalet sistemler, hibrit teknolojili tarama sistemleri, yapay zeka ve görüntü paylaşım ağı yazılımı, hızlandırıcı ve dedektörlerin yerli üretimine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Kaçakçılıkla mücadele, sadece ekiplerin yaptığı kontrollerle sınırlı kalmıyor. Vatandaşlar da "Alo 136 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattı"nı 7 gün 24 saat ücretsiz arayarak bildirimde bulunabiliyor.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 7 Ayda 71,9 Milyar Lira Kaçak Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika

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