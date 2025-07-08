759 Bin İşe Yerleştirme Başarısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ocak-Haziran aylarında toplam 759 bin 945 işe yerleştirmeye aracılık ettik" dedi.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR sayesinde başta kadınlar, gençler, engelliler gibi dezavantajlı gruplar olmak üzere, insanları işgücü piyasasına kazandırmaya yönelik politikaları başarıyla sürdürdüklerini belirterek, "Ocak-Haziran aylarında toplam 759 bin 945 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1,6 milyondan fazla bireysel görüşme ve 471 bin 418 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 1,2 milyona yakın açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İşgücü piyasasının dinamiklerine ve tespit ettiğimiz ihtiyaçlara yönelik adımlarımız ile ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA