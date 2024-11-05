78 Yaşındaki Hastaya Kapalı Mitral Kapak Ameliyatı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

78 Yaşındaki Hastaya Kapalı Mitral Kapak Ameliyatı

78 Yaşındaki Hastaya Kapalı Mitral Kapak Ameliyatı

Medipol Acıbadem Hastanesi'nde kalbi durdurmadan 78 yaşındaki hastaya başarılı mitral kapak ameliyatı yapıldı.

05.11.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesinde, ileri mitral kapak yetmezliği bulunan 78 yaşındaki bir hastanın kalbi durdurulmadan, mitral kapak ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen özel bir kalp operasyonuyla 78 yaşındaki Mücahit Tütüncü sağlığına kavuştu.

Medipol Sağlık Grubundan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal ve ekibi, hastanın sağlığını riske atmadan en güvenli operasyon seçeneğini bulmak için kapsamlı bir plan yaptı. Kalbi durdurmadan, göğüs kafesini açmadan, sağ meme altından yapılan küçük bir kesiyle müdahale etmeyi tercih eden ekip, yüksek dikkat ve hassasiyet gerektiren operasyonu başarıyla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Cengiz Köksal, ciddi hayati riski bulunan hastalarının kalp ameliyatını kapalı bir şekilde, kalbi durdurmadan başarıyla tamamladıklarını ve yapılan operasyonun diğer hastalara da umut ışığı olduğunu belirtti.

Köksal, 78 yaşındaki hastanın durumunun oldukça karmaşık olduğuna değinerek, "Mücahit amcamızın yaşadığı akciğer problemleri, daha önce geçirdiği bypass ve ileri mitral kapak yetmezliği, ikinci bir ameliyatı oldukça riskli hale getiriyordu. Sağlığını gözeterek tüm ihtimalleri değerlendirdik. Tüm süreci en ince ayrıntısına kadar değerlendirdik. Bu yöntemle Mücahit amcamızın hayati riskini yarıdan fazla azalttık. Sağlığına kavuşması bizim için en büyük mutluluk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Cengiz Köksal, Operasyon, Ekonomi, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 78 Yaşındaki Hastaya Kapalı Mitral Kapak Ameliyatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:46 İmamoğlu’ndan ’’Siyasetini tasvip etmiyorum’’ diyen Bahçeli’ye jet yanıt İmamoğlu'ndan ''Siyasetini tasvip etmiyorum'' diyen Bahçeli'ye jet yanıt
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
17:20 Milli futbolcu, devre arasında Liverpool’a gidiyor Milli futbolcu, devre arasında Liverpool'a gidiyor
17:14 Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek
17:12 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den ’’faiz’’ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den ''faiz'' çıkışı: Ülke batıyor
17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
17:00 Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı
16:48 Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 13:09:04. #1.11#
SON DAKİKA: 78 Yaşındaki Hastaya Kapalı Mitral Kapak Ameliyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.