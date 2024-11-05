78 Yaşındaki Hastaya Kapalı Mitral Kapak Ameliyatı

Ekonomi

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesinde, ileri mitral kapak yetmezliği bulunan 78 yaşındaki bir hastanın kalbi durdurulmadan, mitral kapak ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen özel bir kalp operasyonuyla 78 yaşındaki Mücahit Tütüncü sağlığına kavuştu.

Medipol Sağlık Grubundan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal ve ekibi, hastanın sağlığını riske atmadan en güvenli operasyon seçeneğini bulmak için kapsamlı bir plan yaptı. Kalbi durdurmadan, göğüs kafesini açmadan, sağ meme altından yapılan küçük bir kesiyle müdahale etmeyi tercih eden ekip, yüksek dikkat ve hassasiyet gerektiren operasyonu başarıyla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Cengiz Köksal, ciddi hayati riski bulunan hastalarının kalp ameliyatını kapalı bir şekilde, kalbi durdurmadan başarıyla tamamladıklarını ve yapılan operasyonun diğer hastalara da umut ışığı olduğunu belirtti.

Köksal, 78 yaşındaki hastanın durumunun oldukça karmaşık olduğuna değinerek, "Mücahit amcamızın yaşadığı akciğer problemleri, daha önce geçirdiği bypass ve ileri mitral kapak yetmezliği, ikinci bir ameliyatı oldukça riskli hale getiriyordu. Sağlığını gözeterek tüm ihtimalleri değerlendirdik. Tüm süreci en ince ayrıntısına kadar değerlendirdik. Bu yöntemle Mücahit amcamızın hayati riskini yarıdan fazla azalttık. Sağlığına kavuşması bizim için en büyük mutluluk." ifadelerini kullandı.