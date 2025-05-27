Türkiye\'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı

Türkiye, fındık denince akla gelen en köklü kurumlardan birinin çöküş haberine uyandı. 1938'DE Giresun'da kurulan, sektöre yön veren ve üreticinin güvencesi olarak bilinen FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ (FİSKOBİRLİK), borç batağına saplandı. Dev birlik, çareyi taşınmazlarını satışa çıkarmakta buldu.
Karar'ın haberine göre; uzun yıllardır fındık piyasasında fiyat dengesi oluşturan, üreticinin emeğini koruyan Fiskobirlik, bugün iflasın kıyısında. Mali sıkıntılar, artan borç yükü ve ekonomik daralma, köklü kurumu nefessiz bıraktı.
Gelen bilgilere göre, birliğin elindeki değerli gayrimenkuller, borçları hafifletmek adına tek tek satışa sunuldu. Bu adım, iflas tehlikesinin artık kaçınılmaz olduğunu gözler önüne seriyor.
Fiskobirlik'in yaşadığı bu mali kriz sadece kurum özelinde değil, Türk fındık sektörünün tamamında derin endişelere yol açtı. Zira bu birlik, on binlerce üretici için güvence kapısıydı.
Kooperatifin yok olması durumunda üreticiler, piyasa şartlarıyla baş başa kalabilir. Bu da hem ürün fiyatlarında belirsizlik hem de gelir güvencesinin ortadan kalkması anlamına geliyor. Sektör temsilcileri, durumun domino etkisi yaratabileceği uyarısında bulunuyor.
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