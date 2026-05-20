9. Uluslararası Hemşirelik Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

9. Uluslararası Hemşirelik Kongresi Gerçekleşti

20.05.2026 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atılım Üniversitesi'nde 'Ulusaldan Küresele Sağlığı Üretmek' temalı kongre yapıldı.

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Türk Hemşireler Derneği işbirliğiyle 9. Uluslararası 20. Ulusal Hemşirelik Kongresi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atılım Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrenin teması, "Ulusaldan Küresele Sağlığı Üretmek: Hemşirenin Gücü" olarak belirlendi.

Kongre, Sağlık Bakanlığı yöneticileri, milletvekilleri, Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Atılım Üniversitesi rektörü ve yöneticilerinin katılımıyla açıldı. Kongreye 567 akademisyen ve hemşire katıldı.

Kongre kapsamında hemşireliğin güncel mesleki konularını ve bilimsel araştırmaları içeren 21 panel, 2 konferans ve 303 bildiri yer aldı. Kongrede, "İyileşmesi Zor Yaraların Kanıta Dayalı Yönetimi" ve "Kronik Hastalıklarda Hemşire Koçluğu Yaklaşımları" başlıklı iki kurs düzenlendi ve 28 kişi kurslara katıldı. Ayrıca "Simülasyon Oyunları" başlıklı atölye çalışması da kongre boyunca devam etti.

Bilimsel programında 61 konuşmacı ve 60 oturum başkanının görev aldığı kongre, bilimsel paylaşımların yanı sıra yeni işbirliklerine kapı aralayan, hem ulusal hem de küresel sağlık hedeflerine ulaşmada katkılar sağlayan bir platform oluşturdu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 9. Uluslararası Hemşirelik Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
11:55
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:24:50. #7.12#
SON DAKİKA: 9. Uluslararası Hemşirelik Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.