900 milyon TL civarındaki İMM prim üretimi 1,2 milyar sınırına dayandı - Son Dakika

Araç sahiplerini hasar limiti aşımına karşı güvenceye alan İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası'nda prim üretimi 2020'de 900 milyar TL civarında gerçekleşirken, 2021'de 1,2 milyar TL sınırına dayandı. Trafik sigortasında hasar ödemesinin araç başına 50 bin ve kaza başına 100 bin TL ile sınırlandırılmasının yanı sıra, artan onarım maliyetleri düşünüldüğünde, İMM prim üretimindeki yükselme trendinin devam etmesi bekleniyor.

Onarım maliyelerindeki yükseliş, trafik sigortasında prim artışlarını beraberinde getirdi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından açıklanan 2022 zorunlu trafik sigortası tarifesine göre, trafik sigortasında aylık azami prim tutarları yüzde 1,5, trafik sigortası tavan primi ise yüzde 20 artırıldı. 1 Şubat'tan itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre, trafik sigortası tavan fiyat bedelleri otomobiller için 1.300 TL'den başlıyor, 5 bin 600 TL'ye kadar çıkıyor. Zorunlu trafik sigortasının olası bir kaza sonrası oluşan hasarların teminatını belirli sınırlar çerçevesinde güvenceye aldığını belirten Hesapkurdu.com ve Koalay.com Ticari Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Can Paksoy, "Yeni tarife, kusurlu kazalarda karşı tarafın hasarlarının tazminat ödemelerini araç başına 50 bin TL, kaza başına ise 100 bin TL ile sınırlanıyor. Bu tutarların üzerindeki hasarları trafik sigortası sahibi karşılamak zorunda kalıyor. İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMM) teminatı, araç sahiplerini hasar limiti aşımına karşı güvenceye alıyor" dedi.

TÜM MADDİ VE FİZİKSEL ZARARLARI KARŞILIYOR

İMM teminatının zorunlu trafik sigortasına ya da kasko poliçesine eklenebildiği gibi harici olarak satın alınabildiğine değinen Can Paksoy, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Kasko ve zorunlu trafik kasko sigortası fiyatlarında yaşanan artış karşısında şirketler, bu teminatı ayrı bir sigorta türü olarak satışa sunmaya başladı. Tamamen isteğe bağlı olarak yapılan bir teminat türü olan İMM, karşı tarafın maddi ve fiziksel zararlarını karşıladığı gibi, sigorta sahibini aşırı taleplere karşı da koruyor. Türkiye sınırları içerisinde geçerli olan İMM'ye trafik sigortasına dahil olmayan manevi tazminatlar da belirli tutarlar dahilinde eklenebiliyor. Manevi hasarların ölçümü zor olduğu için bu yönde sunulan güvencelerin teminatta açıkça belirtilmesi, tüm teminatların ayrıntısının sigortalıya aktarılması gerekiyor. Bazı kasko poliçeleri İMM teminatını da içerebiliyor. Sigortalıların kasko poliçelerini gözden geçirerek, varsa İMM limitlerini öğrenmeleri ve yok veya düşük limitlere sahipse harici bir İMM teminatı satın almalarında büyük fayda var."

İMM'YE YÖNELİK TALEPLER HIZLANDI

Giderek yükselen onarım maliyetlerinin İMM teminatına yönelik talepleri artırdığını söyleyen Can Paksoy, "Kaza halinde oluşan maddi ve fiziksel hasarların yanı sıra, trafik sigortası kapsamında yer almayan manevi tazminatlar için limitsiz seçenekleriyle bir güvence sunan İMM'de prim üretimi de artıyor. 2020'de 900 milyar TL civarında gerçekleşen prim üretimi 2021'de 1,2 milyar TL sınırına dayandı. Bu oranın önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor" dedi.