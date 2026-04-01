A Milli Takım Dünya Kupası'na Katılmayı Başardı

01.04.2026 00:53
Ekonomi yönetimi, A Milli Takım'ı Kosova galibiyetiyle Dünya Kupası'na katılmasından dolayı tebrik etti.

Ekonomi yönetimi, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim çocuklar başardı. Dünya Kupası'ndayız. Play-off finalinde Kosova'yı 1-0'lık skorla mağlup ederek adımızı Dünya Kupası'na yazdırdık. İnançla, azimle, yürekle bu gurur hepimizin." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da NSosyal hesabından, "Bir oluruz yolunda. Kosova galibiyetiyle Dünya Kupası'na uzanan A Milli Futbol Takımımızı ve teknik heyetimizi yürekten tebrik ediyorum. Bizim çocuklar hepimize büyük bir gurur yaşattı. Yeniden Dünya Kupası sahnesinde yer alacak olan takımımızın yolu açık olsun." ifadelerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu parsı görüntüsüne yer vererek, "Bizim dünya kupasına giriş ektedir. Tebrikler bizim çocuklar." sözlerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tarihimizde 3. defa, tam 24 yıl sonra bizim çocuklar başardı, helal olsun. 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek hepimize bu büyük gururu yaşatan A Milli Futbol Takımı futbolcularımızı, teknik heyetimizi, Türkiye Futbol Federasyonunu ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızı yürekten tebrik ediyorum. ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda millilerimize üstün başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

