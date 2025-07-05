A101, Girişim 101 Programı'nı Başlattı

A101, teknoloji odaklı girişimcilere destek vermek amacıyla hayata geçirdiği "Girişim 101" programının ilk buluşmasını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, A101, Girişim 101 etkinliği kapsamında perakende teknolojileri, sürdürülebilirlik, müşteri ilişkileri yönetimi, satış sonrası hizmetler ve pazarlama gibi alanlarda çalışan yenilikçi girişimlerle bir araya geldi.

Etkinlikte, girişimciler projelerini A101 yöneticileri ve jüri üyelerine sunma fırsatı yakalarken, teknoloji tabanlı çözümlerin perakende operasyonlarına entegrasyonuna yönelik işbirliği olanakları da değerlendirildi.

Jüri değerlendirmesi sonucunda, dijital erişilebilirlik alanında çalışan Binclusive birincilik ödülünü kazandı. Görme engellilere yönelik geliştirdiği erişilebilirlik entegrasyonlarıyla dikkat çeken girişim, çözümünün yaygınlaştırılması hedefiyle öne çıktı.

Yapay zeka destekli ürün tanıtım videoları geliştiren Cypien AI girişimi ikinci, tüketici etkileşimi ve sürdürülebilirlik temelli dijital ürün deneyimleri sunan TheClico ise üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen A101 Ticaret ve Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Volkan Yıldız, A101 olarak Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren bir marka olmanın gerektirdiği sorumlulukla hareket ettiğini kaydetti.

Yıldız, teknolojiyi odağına alan yenilikçi çözümleri desteklemeye ve bu alanda güçlü iş birliği zemini oluşturmaya büyük önem verdilerini belirtti.

Tekno-Perakende vizyonuyla yalnızca kendi dijital dönüşümlerini değil, aynı zamanda girişimcilik ekosisteminin gelişimine, yerli girişimlerin desteklenmesine ve teknoloji üretme kapasitelerin artmasına da katkı sağlamayı hedeflediklerini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu vizyonun güçlü bir yansıması olan Girişim 101 programı ile, teknoloji odaklı girişimlerin perakende sektörüne entegre olmasını destekliyor, onlara görünürlük, test ortamı ve sürdürülebilir iş birlikleri için somut fırsatlar sunuyoruz. Ülkemizin yaratıcı potansiyelini temsil eden yenilikçi projelerle bir araya gelmekten ve onları süreçlerimize dahil etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Etkinlik boyunca karşılaştığımız yaratıcı fikirler ve uygulamalar, sektörümüzün dönüşüm kapasitesini ve iş birliklerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu. Katılım sağlayan tüm girişimcilere teşekkür ediyor, ödüle layık görülen ekipleri gönülden tebrik ediyorum."

A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç ise etkinliğin birlikte gelişim ve işbirliği sağlayan bir platform olduğunu belirterek, "Etkinlikte tanık olduğumuz yaratıcı fikirler, sektörün geleceği adına umut vericiydi." ifadesini kullandı.