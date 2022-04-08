AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 Nisan Salı günü açıklanacak Şubat 2022 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin şubatta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 8,5 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 4,8 ila yüzde 11,4 artış aralığında yer aldı.

Ekonomistler, şubat döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 7,6 artarken, aylık bazda yüzde 2,4 azalmıştı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 8,2 yükselmişti.