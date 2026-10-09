AA Genel Müdürü Karagöz, uzay panelinde insan kaynağının önemine dikkati çekti

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, teknoloji alanında rekabet edebilmek için insan kaynağının önemine işaret ederek, "Güç ve kontrol için teknoloji üreten teknoloji devlerine karşı, insanlığın yararı için teknoloji üreten TEKNOFEST kuşağı hepimize umut veriyor." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde "Halk Günü" etkinlikleriyle sürdü.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz'ün moderatörlüğünde düzenlenen "Gelecek Burada Başlıyor: Teknoloji, Uzay ve Yeni Nesil" başlıklı panelde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye'nin uzay alanında başladığı noktanın çok daha ilerisinde olduğuna dikkati çeken Karagöz, "Uzay teknolojilerini kullanmakla sınırlı değiliz, teknolojisini de üreten bir ülkeyiz. Önümüzde de Ay Misyonu gibi çok önemli bir hedef var. Haberleşme uyduları üretebilen 11 ülkeden biriyiz." dedi.

Karagöz, bir komedyenin stand-up şovu yaparken, "Uzay mühendisliği okuyorum." diyen bir öğrenciye, "Sen şimdiden zıplamaya başla, vakti gelince uzaya gidersin." sözlerini hatırlatarak, "Türkiye'nin uzay fikirleri biraz hayaldi bundan 30 yıl önce. Hatta biraz da alay konusuydu. Fakat görüyoruz ki artık fikirler projelere, projeler de gerçekleşmiş ürünlere dönüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TEKNOFEST kuşağı hepimize umut veriyor"

Türkiye'de savunma sanayisi alanında bir ekosistem oluştuğuna dikkati çeken Karagöz, teknoloji tüketen bir ülkeden üreten bir ülkeye geçiş yapıldığının da altını çizdi.

Karagöz, teknolojinin büyük bir rekabeti de beraberinde getiren bir alan olduğunu belirterek, "Teknoloji alanında rekabet edebilmek için insan kaynağınız iyi olmak zorunda. Bunun için TEKNOFEST kuşağı var. Pırıl pırıl milyonlarca gencimiz bugün teknoloji lideri olabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Güç ve kontrol için teknoloji üreten teknoloji devlerine karşı, insanlığın yararı için teknoloji üreten TEKNOFEST kuşağı hepimize umut veriyor." ifadelerini kullandı.