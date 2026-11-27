Rusya'dan enerji ithalatını sonlandırmaya hazırlanan Avrupa Birliği'nde (AB), ABD'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikindeki payının 2027'de yüzde 75'e çıkabileceği öngörülürken, bu durum Birliğin bu kez de tek bir tedarikçiye bağımlı hale gelebileceği yönündeki endişeleri artırıyor.

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından enerji alanında Rusya'ya bağımlılığını sona erdirmek ve enerji arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla, üye ülkelerin alternatif tedarik kaynaklarına yönelmesine imkan tanıyan aşamalı bir geçiş süreci belirledi.

Bu kapsamda AB Konseyi, 26 Ocak'ta Rusya'dan doğal gaz ithalatının aşamalı olarak sonlandırılmasını öngören düzenlemeyi kabul etti. Kısa vadeli sözleşmeler üzerinden Rus LNG'si ithalatına yönelik yasak 25 Nisan'da başladı. AB'nin Rusya ile mevcut uzun vadeli LNG tedarik sözleşmelerini kapsayan yasak ise 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Boru gazı ithalatında ise kısa vadeli sözleşmeler için yasak 17 Haziran'da başlarken, uzun vadeli sözleşmeler için bu süre 30 Eylül 2027 olarak belirlendi. Gelecek yıl kış dönemi için belirlenen doğal gaz depolama hedeflerine ulaşılamaması halinde bu tarih 1 Kasım 2027'ye ertelenebilecek.

ABD, Rus gazının Avrupa'ya dönüşünü gündeme getirdi

Yasağın yürürlüğe girmesine aylar kala ABD yönetiminin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kış öncesinde enerji ateşkesi sağlanmasına yönelik müzakereler kapsamında Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya yeniden sevkiyatını önerdiği iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin ABD, Avrupa ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı 2 Kasım'daki haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff, eylülde Moskova ve Kiev'e yaptıkları ziyaretlerde Rus gazının ABD'li bir aracı üzerinden Avrupa'ya satılması fikrini gündeme getirdi.

Söz konusu planın, yaptırımları aşarak Rus doğal gazının yeniden Avrupa pazarına girmesini sağlayacağı ve ABD'li yatırımcılar için kazançlı bir fırsat oluşturacağı ileri sürüldü. Ancak uluslararası basında yer alan haberlere göre Avrupa Komisyonunun Enerji ve Konuttan Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, Washington ile Moskova arasında yapılacak hiçbir anlaşmanın AB mevzuatının önüne geçemeyeceğini açıkladı. Jorgensen, savaşın sona ermesi ve ABD öncülüğünde Moskova ile yürütülen barış görüşmelerinden bağımsız olarak Birliğin Rusya'dan enerji ithalatını yeniden başlatmayacağını, Rus enerjisinden aşamalı çıkış politikasının sürdürüleceğini bildirdi.

ABD, Avrupa'nın LNG tedarikinde ağırlığını artırıyor

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü Avrupa Baş Enerji Analisti Ana Maria Jaller-Makarewicz, AA muhabirine, Rus gazının ikamesinin özellikle maliyetler ve tedarik çeşitliliği açısından yeni zorluklar yaratabileceğini söyledi.

AB'nin Rusya'dan LNG ithalatının bu yıl toplam 22 milyar metreküpe ulaşabileceğini belirten Jaller-Makarewicz, AB'nin Rus LNG ithalatının ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttığına işaret etti.

Jaller-Makarewicz, geçen yıl Rusya'dan 20,4 milyar metreküp LNG ithal edildiğini, ithalatta Fransa'nın yüzde 41,6 ile ilk sırada yer aldığını, bu ülkeyi yüzde 28 ile Belçika, yüzde 18,8 ile İspanya, yüzde 9,8 ile Hollanda, yüzde 1,5 ile Portekiz ve yüzde 0,5 ile İtalya'nın izlediğini ifade etti.

AB'nin Rus gazı ithalatını sonlandırmaya hazırlandığı süreçte ABD'nin Birliğin LNG tedarikindeki payının giderek arttığına dikkati çeken Jaller-Makarewicz, şöyle devam etti:

"ABD'nin AB'nin LNG ithalatındaki payı 2025'te yüzde 57 iken 2026'nın şu ana kadarki döneminde yüzde 62'ye yükseldi. Bu oran son aylarda daha da arttı. Ağustos-ekim döneminde AB'nin LNG ithalatının yaklaşık yüzde 70'i ABD'den karşılanırken, Rusya ikinci büyük tedarikçi oldu. ABD'nin 2027'de Rusya'dan gelen LNG hacminin tamamını ikame etmesi halinde AB'nin LNG ithalatının yaklaşık yüzde 75'ini ABD karşılayabilir. Katar LNG arzındaki kesintilerin de devam etmesi durumunda bu oran daha yüksek seviyelere çıkabilir ve AB'nin tek bir tedarikçiye bağımlılığını daha da derinleştirebilir."

Rus gazının ikamesi Avrupa'ya maliyet yükü getirebilir

Avrupa'nın Rus LNG'sinin yerini doldurabileceğini ancak uygun fiyatlı alternatif tedarik sağlamanın temel zorluk olacağını vurgulayan Jaller-Makarewicz, özellikle Katar kaynaklı arz kesintilerinin devam etmesi halinde esnek LNG kargoları için Asyalı alıcılarla rekabetin gelecek dönemde daha da yoğunlaşabileceğini söyledi.

Jaller-Makarewicz, Avrupa'nın daha yüksek fiyat teklif ederek bu kargoları kendine çekebileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Ancak bu durum, hane halkı ve sanayi için maliyetleri artıracaktır. Rusya'dan gelen hacimlerin ağırlıklı olarak ABD LNG'si ile ikame edilmesi, AB'nin arz kaynaklarını gerçekten çeşitlendirmek yerine tek bir tedarikçiye bağımlılığını da daha da artıracaktır. Enerji verimliliği, elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla doğal gaz talebinin azaltılması ise hem ikame edilmesi gereken hacmi hem de Avrupa'nın küresel piyasalardaki fiyat oynaklığına maruz kalmasını sınırlandıracaktır."

Rusya'nın LNG'sini satmak için yeni pazarlar aradığına dikkati çeken Jaller-Makarewicz, Rusya'nın en büyük özel doğal gaz şirketi Novatek'in 2027'den itibaren Avrupa'ya yönelik sevkiyatlarını Çin'e ve diğer alıcılara yönlendirmeyi planladığını dile getirdi.