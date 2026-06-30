AB-ABD Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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AB-ABD Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Girdi

30.06.2026 15:49
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AB, ABD menşeli sanayi ürünlerine gümrük vergilerini kaldırıyor, tarım ürünlerine pazar erişimi sağlanacak.

Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında geçen yıl varılan ticaret anlaşmasının AB tarafındaki düzenlemeleri 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor.

AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasını hukuken uygulamaya koyan ana düzenleme AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Buna göre, yarından itibaren AB, ABD menşeli çok sayıda sanayi ürününe uyguladığı gümrük vergilerini kaldıracak.

Ayrıca, ABD'den ithal edilen çeşitli tarım ürünleri ile deniz ürünlerine tercihli pazar erişimi sağlanacak.

Mevcut durumda AB-ABD ticaret anlaşması 31 Aralık 2029'a kadar geçerli olacak.

Düzenleme, AB'nin ekonomik çıkarlarını korumaya yönelik çeşitli güvence mekanizmalarını da içeriyor. ABD'nin ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde AB sağladığı gümrük tavizlerini askıya alabilecek.

Gerekli hallerde AB Komisyonunun kapsamlı değerlendirmeyle birlikte düzenlemenin süresinin uzatılmasına yönelik yeni bir yasa teklifi hazırlanacak.

AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşması görüşmeleri, Temmuz 2025'te İskoçya'da ABD Başkanı Donald Trump'a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı.

Anlaşma kapsamında AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşılık ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB-ABD Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

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