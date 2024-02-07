AB, avro türevlerinin takasını Londra'dan üye ülkelere yönlendirecek - Son Dakika
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Ekonomi

AB, avro türevlerinin takasını Londra'dan üye ülkelere yönlendirecek

AB, avro türevlerinin takasını Londra\'dan üye ülkelere yönlendirecek

Avrupa Birliği (AB) kurumları, avro türevlerinin takasının Londra'dan üye ülkelere yöneltilmesine yönelik yeni kurallarda anlaştı. AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve AB sermaye piyasalarında takas hizmetlerini geliştirecek kurallarda uzlaşı sağlandığını açıkladı. Buna göre, Birliğin mali istikrarını korumak için AB takas ortamı daha cazip ve dayanıklı hale getirilecek. Stratejik özerkliği sağlamak için avro türevlerinin takasına ilişkin hizmetler Avrupa'ya çekilecek. Sermaye piyasasında prosedürler sadeleştirilecek ve kısaltılacak. Banka ve çeşitli finansal kurumlara, avro sözleşmelerini takas etmek için üye ülkelerde bir hesaba sahip olmalarını gerektirecek aktif hesap zorunluluğu getirilecek. İngiltere, AB'den 2020 yılında resmen ayrılmıştı. Buna rağmen AB bankalarının Londra'da takas piyasalarına erişiminin bir süre daha devamına karar verilmişti. Mevcut durumda, avro türevlerin takas işlemlerinin büyük kısmı Londra'da gerçekleştiriliyor. AB, bu işlemlerin üye ülkelere yöneltilmesini istiyor.

07.02.2024 14:57
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Avrupa Birliği (AB) kurumları, avro türevlerinin takasının Londra'dan üye ülkelere yöneltilmesine yönelik yeni kurallarda anlaştı.

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve AB sermaye piyasalarında takas hizmetlerini geliştirecek kurallarda uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, Birliğin mali istikrarını korumak için AB takas ortamı daha cazip ve dayanıklı hale getirilecek.

Stratejik özerkliği sağlamak için avro türevlerinin takasına ilişkin hizmetler Avrupa'ya çekilecek.

Sermaye piyasasında prosedürler sadeleştirilecek ve kısaltılacak.

Banka ve çeşitli finansal kurumlara, avro sözleşmelerini takas etmek için üye ülkelerde bir hesaba sahip olmalarını gerektirecek aktif hesap zorunluluğu getirilecek.

İngiltere, AB'den 2020 yılında resmen ayrılmıştı.

Buna rağmen AB bankalarının Londra'da takas piyasalarına erişiminin bir süre daha devamına karar verilmişti.

Mevcut durumda, avro türevlerin takas işlemlerinin büyük kısmı Londra'da gerçekleştiriliyor.

AB, bu işlemlerin üye ülkelere yöneltilmesini istiyor.

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği, Londra, Avrupa Birliği, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, avro türevlerinin takasını Londra'dan üye ülkelere yönlendirecek - Son Dakika


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