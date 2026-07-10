AB, Bulgaristan'a Disiplin Süreci Başlattı - Son Dakika
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AB, Bulgaristan'a Disiplin Süreci Başlattı

10.07.2026 16:14
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AB, Bulgaristan'daki aşırı bütçe açığı nedeniyle disiplin prosedürü başlattı. Önlemler talep edildi.

Avrupa Birliği (AB), yüksek bütçe açığı nedeniyle Bulgaristan'a yönelik disiplin süreci başlattı.

AB Konseyi, İstikrar ve Büyüme Paktı kapsamında aşırı bütçe açığı bulunan Bulgaristan'a yönelik disiplin prosedürü başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, aşırı açık prosedürünün AB üyesi ülke hükümetlerinin bütçelerinde disiplini sağlamaları için tasarlanmış mekanizma olduğu anımsatıldı.

Kararın, Bulgaristan'ın 2026 yılı için öngörülen GSYH'nin yüzde 4,1'i seviyesindeki bütçe açığından kaynaklandığı, açığın 2027 yılında da yüzde 3'ü geçmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Bulgaristan'a 2029 yılına kadar aşırı bütçe açığına son vermek için izlenmesi gereken net harcama yolu ve zaman çizelgesini özetleyen bir tavsiye gönderildiği belirtilerek Bulgaristan'ın bu nedenle etkili önlemler alması ve 15 Ekim 2026 tarihine kadar bütçe açığını azaltmak için gerekli önlemleri sunması gerektiğini ifade edildi.

AB mali kuralları, üye ülkelerin kamu açıklarını ve borçlarını sınırlandırıyor. Normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'nin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının GSYH'nin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor.

Aşırı bütçe açığı prosedürü, bu kuralları ihlal eden üye ülkelerin mali disipline dönmesini sağlamak amacıyla uygulanıyor.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Bulgaristan'a Disiplin Süreci Başlattı - Son Dakika

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