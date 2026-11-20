Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birlik'te satılan finansal ürünlerin sürdürülebilirlik bilgilerine yönelik kuralları sadeleştirmek ve bu ürünleri üç yeni kategoride sınıflandırmak konusunda anlaştı.

AB Konseyi, Sürdürülebilir Finans Açıklama Tüzüğü'nün (SFDR) güncellenmesi konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yürütülen müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, yeni kurallarla finansal piyasa katılımcılarının idari yükü azaltılacak ve yatırımcıların finansal ürünlerin sürdürülebilirlik özelliklerini daha kolay anlaması ve karşılaştırması sağlanacak.

Finansal ürünler için "sürdürülebilir", "geçiş" ve "temel çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG)" olmak üzere üç kategori oluşturulacak.

Sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan ürünler ilk kategoride yer alacak. Sürdürülebilir olmayan faaliyetlerden uzaklaşmak için güvenilir bir yol haritası bulunan şirket veya projelere yatırım yönlendiren ürünler geçiş kategorisine girecek. ESG kriterlerini gözeten ancak ilk iki kategorinin şartlarını karşılamayan ürünler ise temel kategoride değerlendirilecek.

Bu kategorilerden birine giren ürünlerin yatırımlarının en az yüzde 70'i ilgili sürdürülebilirlik stratejisiyle uyumlu olacak. Bu ürünler, zararlı sektör ve faaliyetlere yapılan yatırımları kapsam dışında bırakacak.

Yanıltıcı sürdürülebilirlik beyanlarını önlemek amacıyla ürün adlarında ve pazarlama belgelerinde çevresel, sosyal ve yönetişime ilişkin iddialara yalnızca bu kategorilerden birine giren ürünler için yer verilebilecek.

Sürdürülebilir kategoride sera gazı emisyonları ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkiler, geçiş kategorisinde ise fosil yakıt kullanımı ve sera gazı emisyonları zorunlu göstergeler arasında yer alacak.

Fosil yakıt sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yapılan yatırımlar, belirli koşullarla geçiş kategorisine dahil edilebilecek. Bu şirketlerin Paris Anlaşması'yla uyumlu ve takvime bağlanmış bir emisyon azaltma stratejisine sahip olması, sermaye harcamalarının yüzde 20'sini AB'nin yeşil sınıflandırma sistemine uygun faaliyetlere ayırması ve bu payı zamanla artırması gerekecek.

AB bünyesinde kurulan kamu kuruluşlarının genel amaçlı borçlanma araçları da belirli koşullarla geçiş kategorisine alınabilecek. Yalnızca profesyonel yatırımcılara sunulan alternatif yatırım fonlarında ise sınıflandırma hükümlerine uyum gönüllü olacak.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve AP'nin resmi onayı gerekiyor. Yeni kurallar, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından iki yıl sonra uygulanmaya başlayacak.