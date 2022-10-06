AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar - Son Dakika
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AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

06.10.2022 13:41
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'nın bazı bölgelerini yasa dışı ilhak ettiği gerekçesiyle Rusya'ya karşı ticari yasaklar ve Rusya'nın petrol satışına tavan fiyat getirilmesini içeren yeni yaptırımları kabul etti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'nın bazı bölgelerini yasa dışı ilhak ettiği gerekçesiyle Rusya'ya karşı ticari yasaklar ve Rusya'nın petrol satışına tavan fiyat getirilmesini içeren yeni yaptırımları kabul etti.

AB Konseyi, üye ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini yasa dışı ilhak etmesi ve savaşı tırmandırması gerekçesiyle hazırlanan 8. yaptırım paketinin resmen onaylandığını açıkladı.

Rus hükümeti ve ekonomisi üzerindeki baskıyı artırmayı, Rusya'nın askeri kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan pakete göre, Rusya'dan ham petrol ve petrol ürünlerinin deniz yoluyla üçüncü ülkelere taşınmasına ilave kısıtlamalar getirildi.

Aralık 2022 itibarıyla Rusya'dan üçüncü ülkelere ham petrol taşınması, buna teknik hizmet sunulması, aracılık yapılması, finansman veya finansal hizmet verilmesi yasaklandı.

Rusya menşeli petrol ürünlerine Şubat 2023'ten itibaren söz konusu hizmetlerin sağlanması yasak kapsamına dahil edildi.

Rus petrolünün üçüncü ülkelere deniz yoluyla taşınmasına tavan fiyat uygulanmasının yasal zemini hazırlandı.

Tavan fiyat istisnası

Rus petrolüne ve petrol ürünlerine söz konusu ulaşım ve finansal hizmetlerin sunulmasına tavan fiyat "istisnası" getirildi.

Rus petrolünün belirlenecek bir tavan fiyatın altında satılması halinde buna ulaşım ve çeşitli hizmetler sunulabilecek.

AB gemilerinin Rus petrolünü üçüncü ülkelere deniz yoluyla taşımasına yönelik yasak ise üye ülkelerin oy birliğiyle tavan fiyat kararı almasıyla geçerli olacak.

AB, Rusya ile ticaretine de yeni kısıtlamalar getirdi.

AB, Rusya'dan ihraç edilen çelik ürünlere yönelik ithalat yasağını genişletti.

Rusya'dan odun hamuru, kağıt, sigara, plastik, kozmetik ürünler, değerli metaller ile taşların AB ülkelerine ithalatı yasaklandı.

Havacılık sektöründe kullanılan çeşitli malların satışı da kısıtlandı.

Yaptırım listesi genişletildi

Ukrayna'nın bazı bölgelerinde yasa dışı referandum düzenlenmesinde rol oynayan bireyler ve kurumlar, Rus savunma sektörü temsilcileri ve savaşla ilgili dezenformasyonda bulunan kişiler yaptırım listesine eklendi.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların delinmesinde rol oynayanların yaptırıma tabi olmasının yolu açıldı.

Rusya'nın askeri ve teknolojik gelişimine veya savunma ve güvenlik sektörüne katkıda bulunabilecek kısıtlamalar da genişletildi. Bu alandaki çeşitli elektronik bileşenler, kimyasallar ve malların Rusya'ya sağlanması yasaklandı.

Rusya'ya sivil ateşli silahların, bunların temel bileşenlerinin, mühimmatının, askeri araç ve teçhizatın veya yedek parçaların satılması, tedarik edilmesi, devredilmesi veya ihraç edilmesi yasak kapsamına girdi.

AB vatandaşları Rus şirketleri yönetemeyecek

AB vatandaşlarının Rus devletine ait veya kontrolündeki tüzel kişi, kuruluş veya organların yönetimlerinde herhangi bir görevde bulunması yasaklandı.

Rusya Denizcilik Siciline işlem yasağı getirildi.

Kripto işlemler yasak

Toplam değerine bakılmaksızın, Rus kişilere ve kurumlara kripto varlık cüzdanı, hesap veya saklama hizmetleri sağlanması tamamen yasaklandı.

Rusya'ya mimari, mühendislik, bilgi teknolojisi ve hukuki danışmanlık gibi hizmetlerin sunulması yasak kapsamına dahil edildi.

Ayrıca, AB'nin geçmişte Donetsk ve Luhansk'a yönelik uygulamaya koyduğu kısıtlamaların ve yaptırımların kapsamı Zaporijya ve Herson'u da içerecek biçimde genişletildi.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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