AB'den Siber Güvenlik Tatbikatı

Avrupa Birliği (AB), demir yolu ve deniz taşımacılığı altyapılarına yönelik olası siber saldırılara karşı hazırlık düzeyini test etmek amacıyla geniş kapsamlı bir siber güvenlik tatbikatı yaptı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, AB Siber Güvenlik Ajansının (ENISA) organizasyonunda 10-11 Haziran tarihlerinde yaklaşık 5 bin uzmanın katılımıyla "Cyber Europe 2026" tatbikatı düzenlendi.

Tatbikatta, Avrupa'nın demir yolu ve denizcilik ağlarına yönelik büyük çaplı bir siber saldırı senaryosu canlandırıldı.

Senaryo kapsamında ulaşım sistemlerinde ciddi operasyonel aksaklıklar yaşanırken, durumun kapsamlı bir siber güvenlik krizine dönüştüğü varsayıldı.

Kamu ve özel sektörden siber güvenlik uzmanları, politika yapıcılar, AB kurumları, sektör temsilcileri ile İngiltere, Norveç, İsviçre ve Ukrayna'dan katılımcılar da tatbikatta yer aldı.

Tatbikat kapsamında, AB'nin oluşturduğu ve siber olaylara müdahaleyi desteklemeyi amaçlayan "Siber Güvenlik Rezervi" mekanizması da test edildi.

AB, tatbikattan elde edilen sonuçlarla siber kriz yönetimine ilişkin planlarını geliştirmeyi ve Birliğin genel acil durum hazırlık mekanizmalarını güçlendirmeyi hedefliyor.