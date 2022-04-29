AB enerji kurumu, elektrik piyasası işleyiş modelini savundu - Son Dakika
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AB enerji kurumu, elektrik piyasası işleyiş modelini savundu

29.04.2022 12:38
AB enerji kurumu, elektrik piyasası işleyiş modelini savundu

Avrupa Birliğinin (AB) enerji kurumu, artan fiyatlara rağmen Birliğin elektrik piyasaları işleyiş modelinin amacına uygun biçimde çalıştığını bildirdi.

Avrupa Birliğinin (AB) enerji kurumu, artan fiyatlara rağmen Birliğin elektrik piyasaları işleyiş modelinin amacına uygun biçimde çalıştığını bildirdi.

AB Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansının (ACER), Avrupa'daki toptan elektrik piyasası işleyişine ilişkin değerlendirmelerini içeren nihai raporu yayımlandı.

Raporda, mevcut enerji krizinin özünde elektrik fiyatlarını da etkileyen bir doğal gaz fiyat şoku bulunduğu belirtildi.

Geçen yıl ekonomik toparlanmayla birlikte küresel gaz talebinin salgın öncesi seviyelere geri döndüğü ve arzı geride bıraktığı anımsatılan raporda, Avrupa'ya artan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) teslimatlarına rağmen Rusya'dan boru hatlarıyla sağlanan doğal gaz arzındaki düşüş ve jeopolitik belirsizliklerin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü güçlü bir baskı oluşturduğu kaydedildi.

Raporda, Rusya- Ukrayna savaşının krizi tırmandırdığı, tüketicileri, perakendecileri ve piyasa katılımcılarını ciddi şekilde etkileyen eşi benzeri görülmemiş derecede yüksek gaz ve elektrik fiyatlarına neden olduğu ifade edildi.

AB Komisyonunun, ACER'i AB'nin mevcut toptan elektrik piyasası tasarımının fayda ve sakıncalarını değerlendirmek ve iyileştirilmesini sağlamak için öneriler sunmakla görevlendirdiği anımsatılan raporda, "ACER, mevcut toptan elektrik piyasası tasarımının nispeten normal piyasa koşullarında verimli ve güvenli elektrik arzı sağladığını tespit etmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, "ACER'in değerlendirmesi, mevcut pazar tasarımının korunmaya değer olduğu yönündedir." ifadesi yer aldı.

AB'nin enerji sistemini etkileyen mevcut koşulların normal olmadığının altı çizilen raporda, elektrik piyasası tasarımının mevcut kriz için suçlanamayacağına işaret edildi.

Mevcut sistemde AB'deki toptan elektrik fiyatı, toplam elektrik talebini karşılamak için ihtiyaç duyulan son üretici tarafından ve genellikle doğal gaz santrallerince belirleniyor.

İspanya ve İtalya'nın önderliğindeki bir grup ülke, AB doğal gaz ve elektrik piyasalarının reform edilmesi ve elektrik üretimindeki kaynak fiyatlarının ayrıştırılması gerektiğini savunuyor.

Almanya'nın başını çektiği bir grup ülke ise artan enerji fiyatlarına karşı AB elektrik piyasasının revize edilmesine karşı çıkıyor.

Avrupa'da özellikle sonbahardan beri doğal gaz ve elektrik gibi enerji ürünlerinin fiyatları hızla yükseliyor ve bu durum tüketicilerin artan faturaları nedeniyle rahatsızlığını artırıyor.

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Avrupa Birliği, Doğalgaz, Enerji, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB enerji kurumu, elektrik piyasası işleyiş modelini savundu - Son Dakika


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