AB Eylül'de 9,6 Milyar Avro Ticaret Fazlası Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

AB Eylül'de 9,6 Milyar Avro Ticaret Fazlası Verdi

AB'nin eylül ayında ihracatı %0,8 artarken, ithalatı %0,3 azaldı ve 9,6 milyar avro fazlası oldu.

18.11.2024 14:47
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Avrupa Birliği (AB), eylül ayında 9,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artarak 212,6 milyar avro, ithalatı ise yüzde 0,3 azalarak 203 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 9,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nde ihracat eylülde 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,6 artışla 237,8 milyar avro, ithalat ise yüzde 0,6 düşüşle 225,3 milyar avro olarak gerçekleşti. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası eylülde 12,5 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 45,6 milyar avro ile ABD, 28,5 milyar avro ile İngiltere, 17 milyar avro ile Çin, 16,3 milyar avro ile İsviçre ve 9,1 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 47,5 milyar avro ile Çin, 27,2 milyar avro ile ABD, 13,1 milyar avro ile İngiltere, 11,3 milyar avro ile İsviçre, 7,9 milyar avro ile Türkiye ve 7,7 milyar avro ile Norveç oldu.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İhracat, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB Eylül'de 9,6 Milyar Avro Ticaret Fazlası Verdi - Son Dakika

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