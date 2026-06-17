AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması Yolda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması Yolda

17.06.2026 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ursula von der Leyen, AB ile Hindistan arasındaki serbest ticaret anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ile Hindistan arasında müzakereleri tamamlanan serbest ticaret anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Von der Leyen, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinin ardından ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.

"Şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşmalarımızdan birini sonuçlandırdığımızdan bu yana taahhütlerimizi yerine getirmek için hızla ilerliyoruz." ifadesini kullanan von der Leyen, AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması'nı yıl sonuna kadar imzalayacaklarını belirtti.

Von der Leyen, yatırım anlaşmasına yönelik çalışmaları da hızlandıracaklarına işaret ederek, güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğini güçlendireceklerini vurguladı.

Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nu (IMEC) ilerleterek bağlantısallığı geliştirmek için güçlerini birleştireceklerini kaydeden von der Leyen, Modi ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

AB ile Hindistan arasında 2007 yılında başlayan serbest ticaret anlaşması müzakereleri Ocak 2026'da tamamlanmıştı.

AB ile Hindistan halihazırda yılda 180 milyar avronun üzerinde mal ve hizmet ticareti gerçekleştiriyor.

Anlaşma ile AB'nin Hindistan'a yaptığı ürün ihracatının 2032 yılına kadar iki katına yükselmesi bekleniyor.

Anlaşma kapsamında Hindistan, otomobiller, makineler, kimyasallar ve ilaçlar dahil birçok üründe gümrük vergilerini önemli ölçüde azaltırken taraflar hassas tarım sektörlerini koruyacak.

Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Hindistan, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması Yolda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı
Doruk Madencilik’te İşçi Alacakları İçin Protokol İmzalandı Doruk Madencilik'te İşçi Alacakları İçin Protokol İmzalandı
Premier Lig’e yükselen Acun Ilıcalı’nın Hull City’si ilk bombayı patlatıyor Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk bombayı patlatıyor

16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:14
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
14:56
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış
14:38
Bahçeli’nin “Yanındayız“ dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
Bahçeli'nin "Yanındayız" dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
14:09
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 16:49:01. #.0.4#
SON DAKİKA: AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması Yolda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.