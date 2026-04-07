AB, Jet Yakıtı Krizini Değerlendirecek

Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu'daki gelişmelerin neden olduğu jet yakıtı tedarik sorunlarının üye ülkelerin havacılık sektörü üzerindeki etkilerini yarın gerçekleştireceği toplantıda değerlendirecek.

AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerin Avrupa ülkelerinin jet yakıtı ve dizel tedarikine etkileri hakkındaki soruya yanıt verdi.

Yakıt arzına ilişkin durumu sürekli takip ettiklerini belirten Itkonen, bunun üye ülkelerle çok yakın işbirliği içinde yapıldığını ifade etti.

Itkonen, yarın Petrol Koordinasyon Grubu'nun, perşembe günü de Gaz Koordinasyon Grubu'nun toplanacağına işaret ederek, söz konusu toplantıların olası arz sıkıntılarının ve önlemlerin ele alındığı platformlar olduğunu söyledi.

Enerji alanında yaşanan kriz nedeniyle AB'nin önlem paketi (toolbox) hazırlıklarının sürdürüldüğüne dikkati çeken Itkonen, henüz önlemlerin açıklanacağı tarihin belirlenmediğini ancak tedbirlerin, şebeke ücretleri, elektrik fiyatları ve karbon emisyonlarının fiyatlandırılması gibi başlıkları içereceğini bildirdi.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'nda tedarik akışının aksamasıyla enerji ürünlerinin fiyatları hızla yükseldi.

Avrupa ülkelerinde jet yakıtı fiyatları da savaş öncesine kıyasla yüzde 100 artışla rekor seviyelere çıktı.

İtalya'daki bazı havalimanlarında jet yakıtına kısıtlar getirilirken bazı hava yolu firmaları savaşın devam etmesi halinde Avrupa genelinde yaz dönemi uçuşlarının risk altında olacağı uyarısında bulundu.

Birliğin petrol arz güvenliğini izlemek ve krizlerde koordinasyon sağlamak için kurulmuş bir uzmanlar platformu konumundaki AB Petrol Koordinasyon Grubu, özellikle arz krizi, fiyat şoku ve tedarik kesintisi gibi durumlarda toplanıyor.