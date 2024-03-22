AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, çiftçilerin fiyat müzakerelerindeki konumlarını güçlendirmeyi planladıklarını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, çiftçilerin fiyat müzakerelerindeki konumlarını güçlendirmeyi planladıklarını açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gıda ürünlerinin üretim maliyetinin altında satılmasının kabul edilemeyeceğini ve Avrupa'da çiftçilerin fiyat müzakerelerindeki konumlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Von der Leyen, çiftçilerin iklim değişikliği, doğal afetler ve yüksek maliyetler gibi sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. AB Konseyi Başkanı Michel de çiftçilerin meşru kaygılarını destekleyeceklerini ve adil bir rekabet ortamı sağlayacak tedbirler alacaklarını ifade etti.

22.03.2024 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gıda ürünlerinin üretim maliyetinin altında satılmasının kabul edilemeyeceğini, Avrupa'da çiftçilerin fiyat müzakerelerindeki konumlarını güçlendirmeyi planladıklarını söyledi.

Von der Leyen ve AB Konseyi Bakanı Charles Michel, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzendi.

Gıda piyasalarının çatışmalar ve savaşlar nedeniyle istikrasızlık yaşadığını anımsatan von der Leyen, bu durumdan Avrupalı çiftçilerin de olumsuz etkilendiğini ifade etti. Von der Leyen, iklim değişikliğinden kaynaklı seller, yangınlar ve kuraklık gibi sorunların da çiftçilere zarar verdiğini belirtti.

"Çiftçiler haklı olarak gelecekleri konusunda kaygılılar." diyen von der Leyen, bu sorunlara karşı kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler aldıklarını söyledi.

Von der Leyen, "Çiftçilerin üzerindeki idari yükün azaltılmasına yönelik ilk tedbirlerimizi aldık." diye konuştu.

Aşırı hava olayları gibi meşru sebeplerden dolayı sorun yaşayan çiftçilere çeşitli istisnalar sağladıklarını belirten von der Leyen, "Çiftçiler ürünlerini bazen üretim maliyetlerinin altında satmak zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Bu durum kesinlikle kabul edilemez." yorumunu yaptı.

Çiftçilerin fiyat müzakerelerindeki konumlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan von der Leyen, üretim maliyetleri ve değer zincirindeki marjlar ve ücretler gibi konularda şeffaflığı artırmak üzere bir gözetim sistemi kuracaklarını anlattı.

Von der Leyen, "Çiftçilerin gıda zincirindeki konumlarını iyileştirmek ve ürünlerinin bedeli konusunda daha iyi bir yerde olmalarını sağlamak için müzakere güçlerini geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

AB Konseyi Başkanı Michel de "Çiftçilerin meşru kaygıları var ve onları desteklemeye kararlıyız." dedi. Çiftçilerin adil seviyede bir geliri hak ettiklerine işaret eden Michel, bürokratik işlemleri azaltacak ve adil bir rekabet ortamı sağlayacak tedbirler alacaklarını belirtti.

Avrupa ülkelerinde çiftçiler son dönemde yoğun protestolar düzenliyor. Yolları traktörleriyle kapatan çiftçiler, artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini istiyor.

Birliğin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri ile Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünleri, Avrupa'daki çiftçileri rahatsız eden konular arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, çiftçilerin fiyat müzakerelerindeki konumlarını güçlendirmeyi planladıklarını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cevdet Yılmaz: Döviz ihtiyacımız azaldı, dövize erişimimiz arttı
    18:29 Cevdet Yılmaz: Döviz ihtiyacımız azaldı, dövize erişimimiz arttı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son dönemde oluşturulmaya çalışılan spekülatif bir hava var. Buna da hiç kimsenin prim vermemesi gerekir, rakamlar ortada.

  • BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı
    18:25 BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 9.111,50 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Analistler, küresel pay piyasalarında risk iştahının azaldığını belirtti.

  • CHP Milletvekili Bingöl: Emeklilere promosyon yaklaşımı alay etmekten öte değil
    18:02 CHP Milletvekili Bingöl: Emeklilere promosyon yaklaşımı alay etmekten öte değil

    CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'emeklilere promosyon' açıklamasına tepki göstererek, emeklilerin bu seçimde üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti. Bingöl, banka promosyonlarının emeklilerin sıkıntılarına çözüm olmadığını ve emeklilerin oyalanmaya çalışıldığını ifade etti.

  • Fındıkta zirai don tehlikesi
    18:02 Fındıkta zirai don tehlikesi

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındıkta zirai don tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Kar yağışının ardından bazı noktalarda fındık bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı. Üreticiler gelecek olan 2-3 haftalık sürecin önemli olduğunu belirtirken, Meteoroloji'den de zirai don uyarısı geldi.

  • CHP Milletvekili Ziraat Bankası'nın Şube Dizayn Harcamalarını Eleştirdi
    17:34 CHP Milletvekili Ziraat Bankası'nın Şube Dizayn Harcamalarını Eleştirdi

    CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası'nın bin 700 şubesinde yapılan dizayn ve konsept değişiklikleri için yılda 4 milyar lira harcama yaptığını ve bu harcamaların gereksiz olduğunu belirterek, çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Akay, Ziraat Bankası'nın tarımsal kredi kullandırımlarında kısıtlamaya gittiğini ve çiftçilerin finansman ihtiyacının karşılanmadığını da dile getirdi.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Konya'da Çalışma Hayatı Buluşmaları Toplantısına Katıldı
    17:29 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Konya'da Çalışma Hayatı Buluşmaları Toplantısına Katıldı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Konya'da düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları' toplantısına katıldı. Bakan Işıkhan, Konya'nın önemini vurgulayarak, iş dünyasıyla sürekli temas halinde olmayı önemsediklerini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emeğin, üretimin ve çalışmanın yüzyılı yapacaklarını ifade etti.

  • Tarımsal Destekleme Ödemeleri Çiftçilere Aktarılıyor
    17:28 Tarımsal Destekleme Ödemeleri Çiftçilere Aktarılıyor

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplamda 1 milyar 610 milyon 593 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Mazot ve gübre desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği ve hayvan gen kaynakları desteği gibi çeşitli alanlarda yapılan desteklemelerin çiftçilere ulaştırılmasıyla ilgili açıklama yapan Bakan Yumaklı, hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

  • Emeklilerin geçim sıkıntısı: '10 bin TL emekli maaşı kiraya gidiyor'
    17:25 Emeklilerin geçim sıkıntısı: '10 bin TL emekli maaşı kiraya gidiyor'

    CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'de alışveriş için pazara gelen emeklilerin geçim sıkıntısını dinledi. Kaya, emeklilerin 10 bin TL ile geçinemediğini ve iktidardan icraat beklediklerini belirtti. Bir emekli ise 10 bin TL emekli maaşının kiraya gittiğini söyleyerek yaşadığı zorluğu anlattı.

  • Muş'ta Tekstil Atölyesi Sular Altında Kaldı
    17:22 Muş'ta Tekstil Atölyesi Sular Altında Kaldı

    Muş'un Hasköy ilçesinde dün gece etkili olan yağışlar nedeniyle faaliyet gösteren 60 kişilik tekstil atölyesi, su baskından dolayı zarar gördü, kumaşlar ve makineler su altında kaldı. Atölyede bulunan kumaşlar ve makineler su altında kalırken, işletme sahipleri ve çalışanlar yaşanan bu olumsuz durumla mücadele ediyor.


17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız
16:44 Bağcılar’daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi Bağcılar'daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi
16:30 Gazze’de ateşkes için ABD’nin BMGK’ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin’den veto Gazze'de ateşkes için ABD'nin BMGK'ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin'den veto
16:30 Taşıt kredilerine yeni düzenleme geldi BDDK limitleri güncelledi Taşıt kredilerine yeni düzenleme geldi! BDDK limitleri güncelledi
16:25 Engin Polat’ın cezevinden ilk fotoğrafı Gören herkes Icardi’ye benzetiyor Engin Polat'ın cezevinden ilk fotoğrafı! Gören herkes Icardi'ye benzetiyor
17:19 Samsun’da 5 çocuk annesi altın hırsızı tutuklandı Samsun'da 5 çocuk annesi altın hırsızı tutuklandı
15:36 Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde
15:21 Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor Feyyaz Uçar Montella’yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler’e yapamazlar Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor! Feyyaz Uçar Montella'yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler'e yapamazlar
14:38 Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
14:33 Mustafa Destici kaza geçiren tır şoförüne yardım etti Mustafa Destici kaza geçiren tır şoförüne yardım etti
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 18:30:23. #1.13#
SON DAKİKA: AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, çiftçilerin fiyat müzakerelerindeki konumlarını güçlendirmeyi planladıklarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement