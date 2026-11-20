Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'nın finansman ihtiyacını karşılamasına ve kamu idaresinin işleyişini sürdürmesine destek olmak amacıyla ülkeye 7,9 milyar avro ödeme yaptı.

AB Komisyonu, Ukrayna'yı desteklemek için kurulan fon kapsamında dokuzuncu ödemenin yapıldığını ve bunun tek seferde yapılan en yüksek tutarlı ödeme olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "AB Komisyonu, bugün Rusya'nın savaşına karşı kendini savunmaya devam eden Ukrayna'ya ülkenin finansman ihtiyaçlarını desteklemek ve kamu idaresinin işleyişini sürdürmesini sağlamak amacıyla 7,9 milyar avro tutarında kaynak aktardı." ifadesi kullanıldı.

Ödemenin, Ukrayna'nın yargı, yolsuzluk ve kara para aklamayla mücadele, finans piyasaları, kamu varlıklarının yönetimi, enerji ve dijital dönüşüm gibi alanlarda reformları hayata geçirmesinin ardından yapıldığı belirtilen açıklamada, gerekli koşulların yerine getirilmesi halinde Ukrayna'ya yıl sonuna kadar 15,7 milyar avro daha sağlanabileceği bildirildi.

AB'nin 2024-2027 dönemini kapsayan Ukrayna Fonu, 50 milyar avronun üzerinde hibe ve kredi öngörüyor. AB'nin 2026 ve 2027 yılları için kabul ettiği 90 milyar avroluk Ukrayna Destek Kredisi'nin ise 60 milyar avrosu savunmaya, 30 milyar avrosu bütçe desteğine ayrıldı.

Komisyonun verilerine göre, son ödemeyle AB ve üye ülkelerin 2022'den bu yana Ukrayna'ya sağladığı toplam destek 245,5 milyar avroya ulaştı.