AB Konseyi, savaşı finanse eden 12 kişi ve 101 kuruluşu yaptırım listesine aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AB Konseyi, savaşı finanse eden 12 kişi ve 101 kuruluşu yaptırım listesine aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'da sivil altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle 12 kişi ve 101 kuruluşu yaptırım listesine ekledi. Listeye 50'ye yakın banka ve finans kuruluşu eklenirken, kapsamdakilerin mal varlıkları dondurulacak ve AB'ye seyahat yasağı uygulanacak.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna ile savaşını finanse etmesine katkı sağladıkları gerekçesiyle 12 kişi ve 101 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle hazırlanan ilave kısıtlayıcı tedbirlerin üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, yaptırım listesine 50'ye yakın banka ve finans kuruluşunun eklendiği, Rus bankacılık sektörüne yönelik yaptırımların genişletilmesiyle devlet gelirlerinin aktarılmasını ve savaşın finansmanını sağlayan mali kanalların kesilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Rusya'nın e-ticaret sektörünün de hedef alındığına işaret edilen açıklamada, Rus petrol ve enerji sektöründe faaliyet gösteren ilave şirketler ve iş insanlarının da yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırım listesine eklenen şirketlerin rafinerileri ve St. Petersburg Petrol Terminali'ni yönettiği, petrol arama ve üretim faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.

Rusya'nın gölge filosuna yönelik tedbirler de alındığına vurgulanan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Seyşeller ve Umman'da bulunan, Rus menşeli ham petrol ve petrol ürünlerini satın alan çeşitli şirketlerin de listeye dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, AB yaptırımlarına tabi gemilerin sahibi veya yöneticisi olan, Rus petrolünü yasa dışı yollarla taşıyan ve yüksek riskli deniz taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan bazı iş insanlarının da hedef alındığı bildirildi.

Karar kapsamında listeye eklenen kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruluyor, bunlara doğrudan veya dolaylı olarak fon ya da ekonomik kaynak sağlanması yasaklanıyor. Ayrıca, yaptırım uygulanan kişilere AB'ye seyahat yasağı getiriliyor.

AB Konseyinin verilerine göre, söz konusu yaptırımlar kapsamında yaklaşık 4 bin 600 kişi ve kuruluş bulunuyor.

Kaynak: AA
PolitikaEkonomiFinansBankaRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Okan Buruk 120 milyon TL’lik villa aldı İşte yeni adresi Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
15:20
İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’den ayrılırken aldığı para ortaya çıktı
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den ayrılırken aldığı para ortaya çıktı
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Merkez Bankası’nın raporundan sızdı İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Merkez Bankası'nın raporundan sızdı! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
14:45
Fatih Terim’in korumaları geceye damga vurdu
Fatih Terim'in korumaları geceye damga vurdu
14:12
Karadeniz’de yük gemisi battı 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
Karadeniz'de yük gemisi battı! 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
13:29
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:21:30. #.0.2#
SON DAKİKA: AB Konseyi, savaşı finanse eden 12 kişi ve 101 kuruluşu yaptırım listesine aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android