AB'nin 'Made in EU' Taslağı İngiltere'yi Endişelendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'nin 'Made in EU' Taslağı İngiltere'yi Endişelendiriyor

05.03.2026 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SMMT Başkanı Mike Hawes, AB'nin 'Made in EU' yasa teklifinin İngiltere-AB ilişkilerine zarar vereceğini belirtti.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun "Made in EU" taslağının İngiltere-AB ilişkilerine zarar vereceğini belirterek bu durumdan ciddi endişe duyduklarını ifade etti.

Hawes, AB'nin "Made in EU" olarak bilinen Sanayi Hızlandırıcı Yasa teklifinin detaylarının paylaşılmasının ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

AB Komisyonu'nun "Made in EU" kapsamındaki önerilerinden ciddi endişe duyduklarını dile getiren Hawes, "Taslak haliyle bu öneri İngiltere'de üretilen araç ve parçalara ayrımcılık uygulayacak ve yıllık yaklaşık 70 milyar sterlin değerindeki ticari ilişkilere zarar verecektir." ifadesini kullandı.

Hawes, İngiltere ve AB'nin birbirlerinin en büyük müşterisi ve tedarikçisi olduğunu belirterek, "Bu durum İngiltere endüstrisi ve hükümetinin kaçınmak istediği bir durum. Ancak, şu anda önerilen katı AB montaj kuralları ve AB27 uygunluk kriterleri, İngiltere üreticilerini AB pazarında sistematik bir rekabet dezavantajına sokacak ve bu durum AB-İngiltere Ticaret İşbirliği Anlaşması'nı yani Brexit anlaşmasını da ihlal edebilir." yorumunu yaptı.

İngiltere hükümeti ve Avrupalı muhataplarının bu durumu çözmek için acilen birlikte çalışması gerektiğini ifade eden Hawes, "İngiltere otomotiv sektörüne tam ve güvenilir ortak statüsü vermelidir. Bu, sadece İngiliz ve Avrupalı tüketicilere, özellikle sıfır emisyonlu araçlarda, seçenek sunmak için değil, herkesin arzuladığı ekonomik büyüme ve güvenliği sağlamak için de gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.

AB, yerli üretimi artırmak amacıyla kamu alımlarında Avrupalı şirketlere öncelik tanıyacak "Made in EU" şartını getirecek planını dün açıklamıştı.

Kaynak: AA

İngiltere, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'nin 'Made in EU' Taslağı İngiltere'yi Endişelendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
15:35
Real Madrid’de kriz: Arda Güler’i sırtından bıçakladılar
Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:05:58. #7.13#
SON DAKİKA: AB'nin 'Made in EU' Taslağı İngiltere'yi Endişelendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.