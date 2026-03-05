AB'nin 'Made in EU' Taslağı İngiltere'yi Endişelendiriyor

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun "Made in EU" taslağının İngiltere-AB ilişkilerine zarar vereceğini belirterek bu durumdan ciddi endişe duyduklarını ifade etti.

Hawes, AB'nin "Made in EU" olarak bilinen Sanayi Hızlandırıcı Yasa teklifinin detaylarının paylaşılmasının ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

AB Komisyonu'nun "Made in EU" kapsamındaki önerilerinden ciddi endişe duyduklarını dile getiren Hawes, "Taslak haliyle bu öneri İngiltere'de üretilen araç ve parçalara ayrımcılık uygulayacak ve yıllık yaklaşık 70 milyar sterlin değerindeki ticari ilişkilere zarar verecektir." ifadesini kullandı.

Hawes, İngiltere ve AB'nin birbirlerinin en büyük müşterisi ve tedarikçisi olduğunu belirterek, "Bu durum İngiltere endüstrisi ve hükümetinin kaçınmak istediği bir durum. Ancak, şu anda önerilen katı AB montaj kuralları ve AB27 uygunluk kriterleri, İngiltere üreticilerini AB pazarında sistematik bir rekabet dezavantajına sokacak ve bu durum AB-İngiltere Ticaret İşbirliği Anlaşması'nı yani Brexit anlaşmasını da ihlal edebilir." yorumunu yaptı.

İngiltere hükümeti ve Avrupalı muhataplarının bu durumu çözmek için acilen birlikte çalışması gerektiğini ifade eden Hawes, "İngiltere otomotiv sektörüne tam ve güvenilir ortak statüsü vermelidir. Bu, sadece İngiliz ve Avrupalı tüketicilere, özellikle sıfır emisyonlu araçlarda, seçenek sunmak için değil, herkesin arzuladığı ekonomik büyüme ve güvenliği sağlamak için de gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.

AB, yerli üretimi artırmak amacıyla kamu alımlarında Avrupalı şirketlere öncelik tanıyacak "Made in EU" şartını getirecek planını dün açıklamıştı.