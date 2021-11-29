AB'nin sera gazı emisyonu ikinci çeyrekte arttı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, sera gazı emisyonları bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artış gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, sera gazı emisyonları bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artış gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB'nin 2021 ikinci çeyrek döneminde sera gazı salımına ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, AB ikinci çeyrekte toplam 867 milyon ton karbon salımı gerçekleştirdi. Sera gazı emisyonu 2021'nin ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı. Söz konuş artış, 2020 yılının ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik aktivitede yaşanan yavaşlamanın ardından bu yıl toparlanmanın hız kazanmasından kaynaklandı. Yılın ikinci çeyreğinde sera gazı salımının yaklaşık yüzde 34'ü üretim ve inşaat, yüzde 19'u elektrik üretimi, yüzde 14'ü tarım, yüzde 8'i ulaşım hizmetleri, yüzde 8'i diğer hizmetlerden kaynaklanırken, geriye kalan kısmı hane halklarının ulaşımı ve ısınması sonucunda ortaya çıktı.

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