AB'nin Yeşil Mutabakat görevlisinin gaz şirketi görevi onaylandı - Son Dakika
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Ekonomi

AB'nin Yeşil Mutabakat görevlisinin gaz şirketi görevi onaylandı

Avrupa Birliği (AB), Yeşil Mutabakat alanında görev yapmış olan Diederik Samsom'un Hollanda doğal gaz şirketi Gasunie'de denetim kurulu başkanlığı görevini onayladı. Samsom, AB'nin sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeyi öngören Yeşil Mutabakat dosyasını hazırlayan ekipte yer almıştı.

12.08.2024 14:23
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Avrupa Birliği (AB), çevre ve iklim politikalarını içeren Yeşil Mutabakat alanında üst düzeyde görev yapmış olan Diederik Samsom'un, Hollanda doğal gaz şirketi Gasunie'de denetim kurulu başkanlığı görevini almasına onay verdi.

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, geçen yıl sonuna kadar AB Komisyonunun "iki numarası" konumunda olan ve Avrupa Yeşil Mutabakatından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın kabinesinin başında görev alan Samsom'un, gaz şirketinde görev alması kabul edildi.

Avrupa Yeşil Mutabakatını hazırlayanlar arasında yer alan Samsom, haziran ayında Hollanda devlet şirketi Gasunie'ye denetim kurulu başkanı olarak katılacağını duyurmuştu.

Samsom'un, çıkar çatışmalarını ve yetkinin kötüye kullanımını önlemeyi amaçlayan AB kuralları çerçevesinde, yetki alandaki firmanın görevini kabul etmeden önce AB Komisyonundan izin alması gerekiyordu.

Ancak Samson'un AB kurallarına uymayarak gaz şirketindeki yöneticilik pozisyonunu onay almadan kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

AB kuralları çerçevesinde, eski üst düzey yetkililerin önceki işleriyle ilgili konularda faaliyet yürütmesi bir süre yasaklanıyor.

Samsom, komisyondaki 5 yıllık görevi sırasında, AB'nin sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeyi öngören Yeşil Mutabakat dosyasını hazırlayan ekipte yer almıştı.

Eski bir Greenpeace savunucusu olan ve Hollanda'da çevre konularına odaklı siyaset yapan Samsom'un fosil yakıt alanındaki doğal gazla ilgili üst düzey rol alması eleştirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AB'nin Yeşil Mutabakat görevlisinin gaz şirketi görevi onaylandı - Son Dakika

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