AB, Polonya'nın kurtarma programını onayladı - Son Dakika
Üye Girişi

AB, Polonya'nın kurtarma programını onayladı

01.06.2022 20:35
AB, Polonya'nın kurtarma programını onayladı

Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için hazırlanan kurtarma programı çerçevesinde Polonya'ya 35,4 milyar avro kaynak sağlayacak.

Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için hazırlanan kurtarma programı çerçevesinde Polonya'ya 35,4 milyar avro kaynak sağlayacak.

AB Komisyonu, Polonya'nın Birlik fonlarından faydalanmak için hazırladığı ekonomik toparlanma planına onay verildiğini açıkladı.

Plan kapsamında Polonya'ya 23,9 milyar avro hibe ve 11,5 milyar avro kredi sağlanacağına işaret edilen açıklamada, söz konusu finansmanın ülkenin ekonomik toparlanma planında belirtilen yatırım ve reformların uygulanmasını destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada, kaynağın Polonya'nın salgınının etkilerinden kurtulmasına, yeşil ve dijital dönüşüm yolunda ilerlemesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Polonya, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyordu.

AB, Polonya hükümetini özellikle yargıçlara yönelik disiplin mekanizması kurmak, bu yolla yargıçları etki altında bırakmak ve yargının bağımsızlığına zarar vermekle suçluyordu.

Avrupa Adalet Divanı, geçen yıl Polonya'daki disiplin mekanizmasının kaldırılması yönünde karar almıştı.

AB Komisyonu, Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçları ile mücadele amacıyla üye ülkeler için hazırlanan kurtarma fonu kapsamında Polonya'ya vereceği fonları onaylamıyordu.

Polonya hükümeti geçen hafta söz konusu disiplin mekanizmasını kaldıracağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından AB, Polonya'nın planını onayladı.

Program hakkında

AB salgının ardından "Yeni Nesli AB" adlı yaklaşık 800 milyar avroluk kurtarma programı hazırlamıştı.

AB Komisyonu, üye ülkelerin teminatıyla kurtarma programı için sermaye piyasalarında borçlanıyor.

Komisyon, bu kaynağı üye ülkelere hazırladıkları yatırım ve reform planları doğrultusunda uygun koşullu kredi ve hibe olarak dağıtıyor.

Üye ülkeler bu kaynağı, dijital dönüşüm ve iklim hedefleri ile uyumlu biçimde yatırıma dönüştürüyor.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Dünya Çocuklar Günü Dünya Çocuklar Günü Polonya Başbakanı Morawiecki: 'Ukrayna için ekonomik merkez olacağız' Polonya Başbakanı Morawiecki: 'Ukrayna için ekonomik merkez olacağız'
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Polonya, Yatırım, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Polonya'nın kurtarma programını onayladı - Son Dakika


Son Dakika
20:26 Günlük yayınlanan koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak
20:24 Büyükçekmece'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
19:25 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-16 açıklaması: ABD ile kurulan temaslar olumlu geçti
19:21 Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 20:54:31. #1.11#
SON DAKİKA: AB, Polonya'nın kurtarma programını onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement