AB, Temu ve Shein'dan dijital kurallara uyum bilgisi istedi - Son Dakika
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Ekonomi

AB, Temu ve Shein'dan dijital kurallara uyum bilgisi istedi

Avrupa Birliği (AB), çevrim içi alışveriş siteleri Temu ve Shein'dan Birlik dijital kurallarına uyumları konusunda detaylı bilgi sunmalarını talep etti. AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu ile Çin'de kurulan Singapur merkezli moda ve e-ticaret şirketi Shein'dan resmen bilgi talep edildiğini açıkladı. AB'nin, Temu ve Shein'dan, kullanıcıların yasa dışı ürünleri bildirmelerine imkan sağlayan mekanizma, kullanıcıları aldatmayacak veya manipüle etmeyecek çevrim içi arayüzler, küçüklerin korunması, tavsiye sistemlerinin şeffaflığı ve tacirlerin izlenebilirliği gibi AB yasal yükümlülüklerine uyum konusunda alınan önlemlere ilişkin bilgi istediği kaydedildi. Bilgi talebi sürecinin tüketici örgütleri tarafından Komisyon'a yapılan bir şikayete dayandığına dikkati çekilen açıklamada, istenen bilgilerin 12 Temmuz'a kadar sağlanması gerektiği, Komisyon'un bir sonraki adımı yanıtları değerlendirerek atacağı bildirildi. Açıklamada, Komisyon'un, bilgi talebine yanlış, eksik veya hatalı yanıt verilmesi halinde şirketlere para cezası kesebileceği anımsatıldı. AB'nin kullanıcı sayısı itibarıyla Temu ve Shein'ı çok büyük çevrim içi platformlar olarak tanımladığı hatırlatılan açıklamada, bu nedenle söz konusu şirketlerin daha sıkı kurallara tabi olduğu belirtildi. AB'nin yeni teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor. AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.

28.06.2024 18:35
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Avrupa Birliği (AB), çevrim içi alışveriş siteleri Temu ve Shein'dan Birlik dijital kurallarına uyumları konusunda detaylı bilgi sunmalarını talep etti.

AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu ile Çin'de kurulan Singapur merkezli moda ve e-ticaret şirketi Shein'dan resmen bilgi talep edildiğini açıkladı.

Açıklamada, AB'nin, Temu ve Shein'dan, kullanıcıların yasa dışı ürünleri bildirmelerine imkan sağlayan mekanizma, kullanıcıları aldatmayacak veya manipüle etmeyecek çevrim içi arayüzler, küçüklerin korunması, tavsiye sistemlerinin şeffaflığı ve tacirlerin izlenebilirliği gibi AB yasal yükümlülüklerine uyum konusunda alınan önlemlere ilişkin bilgi istediği kaydedildi.

Bilgi talebi sürecinin tüketici örgütleri tarafından Komisyon'a yapılan bir şikayete dayandığına dikkati çekilen açıklamada, istenen bilgilerin 12 Temmuz'a kadar sağlanması gerektiği, Komisyon'un bir sonraki adımı yanıtları değerlendirerek atacağı bildirildi.

Açıklamada, Komisyon'un, bilgi talebine yanlış, eksik veya hatalı yanıt verilmesi halinde şirketlere para cezası kesebileceği anımsatıldı.

AB'nin kullanıcı sayısı itibarıyla Temu ve Shein'ı çok büyük çevrim içi platformlar olarak tanımladığı hatırlatılan açıklamada, bu nedenle söz konusu şirketlerin daha sıkı kurallara tabi olduğu belirtildi.

AB'nin yeni teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor. AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Alışveriş, Singapur, Moda, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Temu ve Shein'dan dijital kurallara uyum bilgisi istedi - Son Dakika

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