AB Ticaret Anlaşmaları Ekonomiyi Canlandıracak

08.04.2026 13:31
AB'nin yeni ticaret anlaşmaları, ABD tarifelerinin olumsuz etkilerini dengeleyerek ekonomiyi güçlendirecek.

Avrupa Birliği'nin (AB) yürüttüğü serbest ticaret müzakerelerinin tamamlanmasının, ABD tarifelerinin olumsuz etkilerini dengeleyebileceği ve Avrupa ekonomisine ivme kazandırabileceği bildirildi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Avrupa Ekonomik ve Mali Politika Araştırma Ağı (EconPol) işbirliğiyle "ABD Korumacılığı Çağında Yeni AB Ticaret Anlaşmalarının Ekonomik Potansiyeli " başlıklı analizini yayımladı.

Yeni ticaret anlaşmalarının kapsamına bağlı olarak, sanayideki katma değer kalıcı olarak yüzde 1,1, Avrupa ekonomik çıktısı ise yüzde 0,43'e kadar artabilecek.

Ifo araştırmacılarından Lisandra Flach, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Mercosur ülkeleri, Hindistan, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güneydoğu Asya ülkeleriyle yapılacak yeni ticaret anlaşmaları, ABD tarifelerinin küresel ticaret üzerindeki bozucu etkilerine rağmen Avrupa ekonomisine orta vadede önemli bir destek sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Flach, yeni anlaşmaların hayata geçirilmemesi durumunda ABD tarifelerinin Avrupa ekonomisine yüzde 0,08 oranında yük getireceğini, özellikle sanayi sektörünün yüzde 1,32'lik bir katma değer kaybıyla bu durumdan en ağır yarayı alacağını vurguladı.

Anlaşmalardan tüm AB ülkeleri olumlu etkilenecek

Analize göre, yeni ticaret anlaşmalarından tüm AB ülkeleri olumlu etkilenecek. Orta vadede GSYH'nin Almanya'da yüzde 0,47, Fransa'da yüzde 0,29 ve İtalya'da yüzde 0,33 oranında artması bekleniyor. En yüksek faydayı sağlayacak ülkeler ise yüzde 1,91 ile Malta, yüzde 1,14 ile Belçika ve yüzde 1,13 ile İrlanda olarak sıralandı.

"Global Europe 2.0" vizyonu çerçevesinde ele alınan analiz; Mercosur bloku (Brezilya, Arjantin, Uruguay, Paraguay) ile Hindistan, Avustralya, Endonezya, Malezya, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan yedi kilit ortağa (P7) odaklanıyor.

Küresel mal ithalatının yüzde 13'ünü gerçekleştiren bu ülkelerin AB ihracatındaki payının son yıllarda durağan seyrettiğine dikkat çekilen çalışmada, yeni anlaşmaların bu potansiyeli harekete geçireceği belirtiliyor.

Bu arada, Ifo Ticaret Modeli kullanılarak yapılan simülasyonlar, kapsamlı anlaşmalar sayesinde AB'nin toplam ihracatının yüzde 1,3 ile yüzde 3,4 arasında artabileceğini gösteriyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Belki de şampiyonluk mücadelesi Bursaspor’un maçını oynayacağı stat değişti Belki de şampiyonluk mücadelesi! Bursaspor'un maçını oynayacağı stat değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza

14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır.
