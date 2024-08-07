AB, Ukrayna'ya 108 Milyar Avroluk Destek Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

AB, Ukrayna'ya 108 Milyar Avroluk Destek Sağladı

Avrupa Birliği (AB), Rusya ile savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya toplam 108 milyar avroluk mali, insani ve askeri destek sağladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ve üye ülkelerin savaşın başlamasından beri Ukrayna'ya verdikleri desteğe ilişkin paylaşım yaptı.

07.08.2024 13:35
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Avrupa Birliği (AB), Rusya ile savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya toplam 108 milyar avroluk mali, insani ve askeri destek sağladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X sosyal medya hesabından, AB ve üye ülkelerin savaşın başlamasından beri Ukrayna'ya verdikleri desteğe ilişkin paylaşım yaptı.

AB'nin savaşın ilk gününden bu yana Ukrayna'nın yanında yer aldığına işaret eden von der Leyen, "AB ve üye ülkeler olarak Ukrayna'ya yaklaşık 108 milyar avroluk destek sağladık." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Ukrayna'nın savaştan galip çıkacağını belirterek, "AB, gerekli olduğu sürece Ukrayna ve halkının yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AB verilerine göre, Birlik ve üye ülkelerin savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya sağladığı 108 milyar avroya yakın yardımın 52 milyar avrosu finansal, mali ve insani destek olurken, 39 milyar avrosu askeri yardım şeklinde gerçekleşti. 17 milyar avro da AB ülkelerine sığınan Ukraynalılara harcandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AB, Ukrayna'ya 108 Milyar Avroluk Destek Sağladı - Son Dakika

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