AB ülkeleri metan emisyonu yükümlülüklerinin 2028'e ertelenmesinde uzlaştı - Son Dakika
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AB ülkeleri metan emisyonu yükümlülüklerinin 2028'e ertelenmesinde uzlaştı

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AB ülkeleri, Orta Doğu'daki çatışmanın enerji piyasalarında yol açtığı sıkışıklık nedeniyle metan yükümlülüklerini bir yıl ertelemede uzlaştı. İthalatçıların izleme, raporlama ve doğrulama yükümlülükleri 1 Ocak 2028'de başlayacak; erteleme AB Konseyi ile AP'nin anlaşmasına bağlı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Orta Doğu'daki çatışmanın enerji piyasalarında neden olduğu sıkışıklık nedeniyle petrol, doğal gaz ve kömür ithalatına ilişkin metan emisyonu yükümlülüklerinin bir yıl ertelenmesini öngören düzenleme üzerinde uzlaşı sağladı.

AB Konseyi, üye ülkelerin AB Komisyonunun metan kurallarında değişiklikler yapılmasına yönelik teklifine ilişkin Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelerde ortak pozisyon belirlediklerini duyurdu.

Açıklamada, düzenlemeyle Orta Doğu'daki çatışmanın enerji piyasalarında neden olduğu aksaklıklar karşısında AB'nin enerji arz güvenliği üzerinde ilave baskı oluşmasının önlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Üye ülkelerin, AB Komisyonunun sunduğu metan teklifinin esasını koruyarak belirli yükümlülüklerin uygulanmasını bir yıl erteleme konusunda anlaştığı belirtilen açıklamada, doğal gaz, ham petrol ve kömür ithalatçıları için metan emisyonlarını izleme, raporlama ve doğrulama yükümlülüklerinin 1 Ocak 2027 yerine 1 Ocak 2028'de başlayacağına vurgu yapıldı.

Açıklamada, ithalatçılar ve AB'deki üreticiler için metan yoğunluğunu raporlama yükümlülüğünün 5 Ağustos 2028 yerine 5 Ağustos 2029'da, azami metan yoğunluğu sınırlarının ise 5 Ağustos 2030 yerine 5 Ağustos 2031'de uygulanacağına dikkati çekildi.

Ertelemenin yıl sonuna kadar yürürlüğe girebilmesi için AB Konseyi ile AP arasında anlaşma sağlanması gerekiyor.

AB'nin metan düzenlemesi, enerji sektöründeki metan emisyonlarının azaltılmasını amaçlıyor. Düzenleme, AB içinde üretilen fosil yakıtların yanı sıra ithal edilen petrol, doğal gaz ve kömürü kapsıyor.

Mevcut takvimde, 1 Ocak 2027'den itibaren ithalatçıların, ilgili sözleşmeler kapsamındaki fosil yakıtların üretiminde metan emisyonlarının AB kurallarına eşdeğer biçimde izlendiğini, raporlandığını ve bağımsız olarak doğrulandığını göstermesi gerekecek.

Kaynak: AA
Orta DoğuEkonomiEnerjiDünyaSon Dakika

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