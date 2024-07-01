AB Ülkelerinde Elektrik Üretiminin Büyük Bölümü Yenilenebilir Kaynaklardan Sağlandı

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yılın ilk yarısında toplam elektrik üretiminin dörtte üçü yenilenebilir ve düşük karbonlu enerji kaynaklarından sağlandı.

Avrupa enerji sektörünü temsil eden, elektrik üretimi, dağıtımı ve tedarikinde faaliyet gösteren 3 bin 500'den fazla kuruluşu bir araya getiren Brüksel merkezli Eurelectric, yılın ilk yarısında AB'nin elektrik üretimine ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB ülkelerinde şimdiye kadarki en "yeşil" elektrik üretimi gerçekleşti. Avrupa'da temiz kaynaklardan elektrik üretimi rekor kırdı.

AB'de 2024'ün ilk yarısında üretilen elektriğin yüzde 74'ü yenilenebilir ve düşük karbonlu enerji kaynaklarından sağlandı.

Bu dönemde, Avrupa'da güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklar bütün elektrik üretiminin yüzde 50'sinden fazlasını karşıladı.

Nükleer enerjiden elektrik üretiminin payı da yüzde 24'ü buldu.

Elektrik üretiminde doğal gazın payı yaklaşık yüzde 13, kömürün payı da yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti.

Yenilenebilir ve düşük karbonlu enerji kaynaklarının AB'nin elektrik üretimindeki payı 2023'te yüzde 68 seviyesinde gerçekleşmişti.