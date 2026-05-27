AB, Uydu İnternetinde Yerli Frekans Ayrımını Artırıyor

27.05.2026 16:24
AB, uydu interneti için mobil frekansları Avrupa şirketlerine ayırarak dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Avrupa Birliği (AB), geleceğin uydu interneti ve mobil iletişim altyapısında dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla mobil uydu frekanslarının önemli bölümünü Avrupa şirketlerine ayırmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, mobil uydu hizmetlerinde kullanılan 2 gigahertz (GHz) frekans bandının mevcut lisansların süresinin dolacağı 2027 sonrası kullanımına ilişkin yeni düzenleme teklifini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, 2 gigahertz frekans bandının kullanım yetkisi AB düzeyinde belirlenecek. Böylece tüm üye ülkelerde ortak kurallar uygulanacak ve operatörlerin sınır ötesi hizmet sunmasının önü açılacak.

Frekans bandının üçte biri kritik iletişim, güvenlik ve askeri kullanım gibi devlet amaçlı hizmetlere ayrılacak. Bu bölüm yalnızca bir AB operatörü tarafından işletilecek ve AB'nin güvenli uydu bağlantı programı olan IRIS'in altyapısıyla entegre çalışacak.

Bandın kalan üçte ikisi ise ticari hizmetlere tahsis edilecek. Bu bölümün yarısı pazara yeni girecek Avrupa şirketlerine ayrılırken, diğer yarısı AB'li ve AB dışı operatörlerin kullanımına açık olacak.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, teklife ilişkin Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, 2 gigahertz bandının mobil cihazlara doğrudan uydu bağlantısı sağlayarak karasal mobil şebekenin bulunmadığı bölgelerde ses ve internet hizmeti sunulmasına imkan sağladığını söyledi.

Uydu bağlantısının hükümet hizmetleri ve kritik iletişim altyapıları açısından da büyük önem taşıdığına işaret eden Virkkunen, alçak yörüngeli uydu ağlarının gelecekte 6G mobil ağlarının temel unsurlarından biri haline geleceğini ifade etti.

Virkkunen, "Avrupa bir yol ayrımında. Rekabet gücümüzü artırmak, güvenliğimizi güçlendirmek ve yeni teknolojik imkanları değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Yeni teklifle frekans tahsisinin AB düzeyinde yapılacağını belirten Virkkunen, bunun kamu ve ticari kullanıma yönelik tek ve güvenli bir uydu sistemi oluşturacağını vurguladı.

AB, geleceğin uydu interneti ve mobil iletişim altyapısında kontrolü yabancı şirketlere bırakmak istemiyor. Frekansının önemli bölümü Avrupa şirketleri için ayrılmasıyla uydu iletişiminde ABD merkezli sistemlerin hızla büyümesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

