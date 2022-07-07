Yassı Çelik İthalatında Dampinge Karşı Yüzde 7 İla 12,8 Arasında Değişen Oranlarda Vergi Uygulanacak - Son Dakika
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Yassı Çelik İthalatında Dampinge Karşı Yüzde 7 İla 12,8 Arasında Değişen Oranlarda Vergi Uygulanacak

07.07.2022 09:19
Yassı Çelik İthalatında Dampinge Karşı Yüzde 7 İla 12,8 Arasında Değişen Oranlarda Vergi Uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması sonucunda, Avrupa Birliği (AB) ve Güney Kore'den yapılan yassı çelik ithalatına dampinge karşı önlem vergisi uygulanmasına karar verdi. Buna göre; AB ve Güney Kore menşeli yassı çeliğe, CIF bedelinin yüzde 7 ila 12,8'i arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem vergisi uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması sonucunda, Avrupa Birliği (AB) ve Güney Kore'den yapılan yassı çelik ithalatına dampinge karşı önlem vergisi uygulanmasına karar verdi. Buna göre; AB ve Güney Kore menşeli yassı çeliğe, CIF bedelinin yüzde 7 ila 12,8'i arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem vergisi uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı, alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması sonucunda, AB ve Güney Kore'den ithalata dampinge karşı önlem vergisi uygulanmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, "Yürütülen soruşturma sonucunda, soruşturma konusu ürünün AB ve Güney Kore'den dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu ithalatın yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edilmiştir. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek-2'de yer almaktadır" denildi.

Kararda, bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren kurul kararı ve Ticaret Bakanı'nın onayı ile eşya tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye'ye ithalatında belirlenen oranlarda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Bu çerçevede, tebliğde belirtilen AB ve Güney Kore menşeli ürünler için CIF bedelinin yüzde 7 ila 12,8'i arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yassı Çelik İthalatında Dampinge Karşı Yüzde 7 İla 12,8 Arasında Değişen Oranlarda Vergi Uygulanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yassı Çelik İthalatında Dampinge Karşı Yüzde 7 İla 12,8 Arasında Değişen Oranlarda Vergi Uygulanacak - Son Dakika
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